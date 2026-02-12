أردوغان: ممرات العالم الإسلامي "كنز استراتيجي" يتجاوز الجغرافيا

أكد الرئيس أن العالم الإسلامي، الممتد عبر ثلاث قارات، يمتلك إمكانات هائلة وسيطرة حيوية على ممرات طبيعية استراتيجية.

وأشار في رسالة مصورة وجهها إلى مؤتمر وزراء النقل في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في إسطنبول، أن إقامة روابط قوية بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية سيعزز التجارة والتفاعل الثقافي بين .



وشدد على أن قطاع النقل بات ركيزة أساسية للتنمية والتكامل الإقليمي، مستعرضاً مشاريع العملاقة مثل نفق "مرمراي" وجسر "تشاناكالي 1915".

كما أعلن عن إحياء "طريق الحرير" برؤية حديثة عبر دعم "الممر الأوسط"، مؤكداً أن هدف بلاده هو تعزيز التكامل العابر للحدود مع لإنتاج قيمة مضافة مشتركة.



