تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بزشكيان: كنت أتقاضى 6 آلاف دولار والآن ألفاً فقط

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:07
A-
A+
بزشكيان: كنت أتقاضى 6 آلاف دولار والآن ألفاً فقط
بزشكيان: كنت أتقاضى 6 آلاف دولار والآن ألفاً فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أدلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بتصريحات لافتة، سلط فيها الضوء على الانهيار الحاد في القدرة الشرائية وتراجع قيمة العملة المحلية. وكشف بزشكيان أنه كان يتقاضى سابقاً راتباً يعادل 6 آلاف دولار، بينما يتقاضى حالياً بصفته رئيساً للجمهورية ما يعادل نحو ألف دولار فقط.

وعلى وقع استمرار الضغوط المعيشية، وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 161 ألف تومان في السوق،
 
أكد وزير الاتصالات ستار هاشمي أن الأولوية القصوى هي إعادة استقرار خدمة الإنترنت الدولي، مشيراً إلى أن 10 ملايين إيراني يعتمدون في معيشتهم على الاقتصاد الرقمي.

تزامن ذلك مع إعلان وكالة "فارس" عن زيادات مرتقبة في الرواتب للعام المقبل بنسب متفاوتة، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت من "بازار طهران" وامتدت إلى مناطق أخرى اعتراضاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.

(الصحافة الإيرانية)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب سيتقاضى مليار دولار مقابل العضوية الدائمة في "مجلس السلام"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الذهب يهبط أكثر من 6% عند 4563.36 دولار للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار معقّد لاقرار قانون الفجوة المالية حكوميا: 18 مليار دولار كلفة أول 100 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة عربية باعت مليار دولار في 8 أيام فقط
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:44:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الإيراني

مسعود بزشكيان

الإيرانية

الإيراني

بزشكيان

جمهورية

إنترنت

الصحاف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24