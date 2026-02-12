بزشكيان: كنت أتقاضى 6 آلاف دولار والآن ألفاً فقط

أدلى بتصريحات لافتة، سلط فيها الضوء على الانهيار الحاد في القدرة الشرائية وتراجع قيمة العملة المحلية. وكشف أنه كان يتقاضى سابقاً راتباً يعادل 6 آلاف دولار، بينما يتقاضى حالياً بصفته رئيساً للجمهورية ما يعادل نحو ألف دولار فقط.



وعلى وقع استمرار الضغوط المعيشية، وتجاوز سعر صرف الدولار حاجز 161 ألف تومان في السوق،

أكد وزير الاتصالات ستار هاشمي أن الأولوية القصوى هي إعادة استقرار خدمة الإنترنت الدولي، مشيراً إلى أن 10 ملايين إيراني يعتمدون في معيشتهم على الاقتصاد الرقمي.



تزامن ذلك مع إعلان وكالة "فارس" عن زيادات مرتقبة في الرواتب للعام المقبل بنسب متفاوتة، في محاولة لاحتواء موجة الاحتجاجات التي انطلقت من " " وامتدت إلى مناطق أخرى اعتراضاً على تدهور الأوضاع الاقتصادية.



(الصحافة الإيرانية)



