خامنئي يوجه رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني: عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها

وجه في اليوم الخميس، رسالة مصورة إلى الشعب ، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على .

وقال متوجها للشعب الإيراني: "في يوم 11 فبراير هذا العام قمتم بعمل عظيم.. رفعتُم شأن إيران، وكما هو الحال دائما، عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها، وأحبطتم الأعداء الذين خططوا لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام".



وأضاف خامنئي: "هذا التحرك العظيم يزيد من عزّة إيران وقوتها واستقلالها الكامل؛ فلنسع جميعا للحفاظ على هذا الترابط والوحدة الوطنية الثمينة جدا".



وختم المرشد الأعلى قائلا: "أشكر جميع الشعب الإيراني وأقدّم تحياتي الحارة لكل فرد من الحاضرين في هذا التجمع الضخم والمليوني في أنحاء البلاد". (روسيا اليوم)