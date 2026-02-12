تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خامنئي يوجه رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني: عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:18
A-
A+
خامنئي يوجه رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني: عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها
خامنئي يوجه رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني: عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
وجه المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي اليوم الخميس، رسالة مصورة إلى الشعب الإيراني، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية.
 
وقال خامنئي متوجها للشعب الإيراني: "في يوم 11 فبراير هذا العام قمتم بعمل عظيم.. رفعتُم شأن إيران، وكما هو الحال دائما، عززتم قوة الجمهورية الإسلامية بدعمكم لها، وأحبطتم الأعداء الذين خططوا لإجبار الشعب الإيراني على الاستسلام".

وأضاف خامنئي: "هذا التحرك العظيم يزيد من عزّة إيران وقوتها واستقلالها الكامل؛ فلنسع جميعا للحفاظ على هذا الترابط والوحدة الوطنية الثمينة جدا".

وختم المرشد الأعلى قائلا: "أشكر جميع الشعب الإيراني وأقدّم تحياتي الحارة لكل فرد من الحاضرين في هذا التجمع الضخم والمليوني في أنحاء البلاد". (روسيا اليوم) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الثورة والجمهورية في إيران علي خامنئي يوجه رسالة إلى المؤتمر السنوي لاتحاد الجمعيات الإسلامية للطلاب في أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله العراقي: نوجه نداء إلى المجاهدين بأن يتهيأوا لحرب شاملة دعماً وإسناداً للجمهورية الإسلامية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: الوعد بالنصر موجود مع كل البلاءات والصعوبات وبمناسبة انتصار الثورة الإيرانية نهنئ هذا الشعب والقيادة وكل العاملين في الجمهورية الإسلامية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: أكبر ضربة وجهت لأميركا وإسرائيل هي قيام الجمهورية الإسلامية في إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

المرشد الأعلى

روسيا اليوم

علي خامنئي

الإيراني

الجمهوري

الإسلام

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24