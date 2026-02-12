تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

نيجيريا.. مسلحون يختطفون العشرات في هجوم جديد على قريتين مسيحيتين

Lebanon 24
12-02-2026 | 10:19
A-
A+
نيجيريا.. مسلحون يختطفون العشرات في هجوم جديد على قريتين مسيحيتين
نيجيريا.. مسلحون يختطفون العشرات في هجوم جديد على قريتين مسيحيتين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
في حادثة هي الأحدث ضمن سلسلة خطف جماعي تشهدها نيجيريا، هاجم مسلحون يُعرفون محلياً بـ"قطاع الطرق" قريتي كوتاهو وكوغير في ولاية كادونا شمال غربي البلاد، واختطفوا نحو 30 شخصاً بينهم قس وزوجته الحامل وطفلهما، وفق ما أفاد به مسؤولون دينيون.
ونقلت مصادر محلية أن الهجوم وقع فجر الاثنين الماضي، حيث اقتحم المسلحون التجمعين السكنيين وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما اضطر العائلات إلى الفرار نحو القرى المجاورة. وأصيب زعيم محلي بجروح بليغة جراء ضربات بمنجل.

وأكّد الأب لينوس بوباي، كاهن رعية كنيسة القديس يوسف في كوتاهو، وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن المهاجمين طالبوا أحد أبناء الرعية بدفع فدية قدرها 10 ملايين نايرا قبل أيام، مهددين باختطافه بحجة أن المنطقة تشتهر بزراعة الزنجبيل والخضروات.

وأوضح الكاهن أن 16 شخصاً اختطفوا من كوتاهو ومثلهم من كوغير، ليبلغ العدد الإجمالي 32 مختطفاً، تمكن 11 منهم لاحقاً من الفرار. وأشار إلى أن أكثر من 90% من سكان القريتين نزحوا خشية تجدد الهجمات.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من الإفراج عن 89 شخصاً كانوا مختطفين منذ منتصف كانون الثاني في قرية كورمن والي بمقاطعة كاجورو، حيث كان 183 شخصاً قد اختطفوا من 3 كنائس. وأظهرت شهادات بعض المفرج عنهم تعرضهم لظروف قاسية خلال أسرهم، من تنقل قسري لأيام وإطعام محدود.

وتلفت الأنظار مجدداً إلى الأزمة الأمنية المتفاقمة في نيجيريا، حيث سبق أن وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العنف بأنه "إبادة جماعية" تستهدف المسيحيين. وفي كانون الأول الفائت، نفذت واشنطن غارات جوية استهدفت معسكرات لجماعات مسلحة شمال غربي البلاد. وتُقرّ تقارير إعلامية بأن الاضطرابات تطال مسلمين ومسيحيين على السواء. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ ف ب: خطف 160 مسيحيا على الأقل في هجوم استهدف كنيستين في شمال نيجيريا
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
من داخل الحافلة.. مسلحون مجهولون يختطفون 18 راكبًا!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مسلحون فلسطينيون ألقوا عبوة ناسفة وزجاجة حارقة باتجاه قاعدة عسكرية قرب قرية كفر مالك
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يلوّح بضربات إضافية في نيجيريا إذا استمرت عمليات قتل المسيحيين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 00:45:09 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

المسيحيين

شمال غرب

دونالد

واشنطن

مسيحية

الكاهن

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:54 | 2026-02-12
Lebanon24
16:51 | 2026-02-12
Lebanon24
16:28 | 2026-02-12
Lebanon24
16:06 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
Lebanon24
16:00 | 2026-02-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24