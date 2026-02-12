استقالة كبيرة محامي "غولدمان ساكس".. رسائل تفضح علاقتها بإبستين

أعلنت كاثي رويملر، المستشارة العامة لبنك "غولدمان ساكس" وكبيرة المحامين فيه، استقالتها مساء الخميس، بعد أيام من كشف الأميركية وثائق تظهر علاقة وثيقة وطويلة مع المجرم الجنسي جيفري إبستين، تناقض روايتها السابقة عن كونها "مهنية فقط".



جاء في بيان رويملر أنها "ستتنحى عن منصبها كرئيسة للشؤون القانونية والمستشارة العامة لغولدمان ساكس اعتباراً من 30 حزيران 2026"، بعد ما وصفته بأنها "قررت أن الاهتمام الإعلامي حول عملي السابق كمحامية دفاع بات يشكل تشتيتاً".



وكشفت مصادر أن رويملر فاجأت الرئيس التنفيذي ديفيد سولومون بقرار الاستقالة، بعد أن ظلت لأسابيع متحدية الدعوات للتنحي، ومتمسكة بموقفها بأنها "لم ترتكب خطأ". وأكد سولومون في بيان: "قبلت استقالتها وأحترم قرارها"، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أكثر المحترفين تميزاً في مجالها" .



أظهرت آلاف الوثائق الصادرة حديثاً أن رويملر، التي شغلت منصب مستشارة في عهد ، أقامت مع إبستين صداقة وثيقة بدأت عام 2014 واستمرت حتى أيام قليلة قبل وفاته انتحاراً عام 2019، واصفة إياه في مراسلاتها بـ"العم جيفري" و"الأخ الأكبر"، ومعلنة "عشقي لك" .



وكانت توقع رسائلها بعبارة "xoxo" (قبلات وأحضان)، وتتبادل معه الهدايا الفاخرة. ففي عام 2018، شكرته بحرارة: "لطيف ومراعٍ للغاية! شكراً للعم جيفري!!!" على حقيبة يد ومعطف فرو. وفي العام التالي، كتبت: "لقد زودني العم جيفري اليوم بالكامل! أحذية وحقيبة يد وساعة من هيرميس!" .



لم تقتصر العلاقة على الهدايا والمجاملات، بل تجاوزتها إلى استشارات قانونية جوهرية. إذ ناقشت مع إبستين كيفية التمييز القانوني بين ضحايا الجرائم الجنسية من القاصرات والعاملات في الدعارة من البالغات، وكتبت له عام 2015: "أعتقد أن النقطة هي أن القاصر لا يمكنها قانوناً الموافقة على ممارسة الدعارة" .



كما قدمت نصائح حول كيفية تقويض مصداقية إحدى المتهمات له، مقترحة دفعها إلى "فخ الحنث باليمين". وفي عام 2018، وخلال مساعدته في تحرير وثيقة قانونية تدافع عن اتفاق إقراره بالذنب عام 2008، حملت المراسلات عنوان "محامٍ-موكل" .



دافع البنك عن رويملر حتى الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أنها أفصحت عن علاقتها السابقة بإبستين لدى التحاقها عام 2020. وقال متحدث باسمها إن إبستين لم يكن أبداً موكلها، وإن معرفتها به كانت "في سياق عملها كمحامية دفاع" .



لكن الوثائق كشفت أن إبستين كان من أوائل من اتصل بهم عند اعتقاله صيف 2019، كما ورد اسمها في وصيته كمنفذة قبل أن تطلب إزالتها .



لا تقف رويملر وحدها في دائرة الضوء؛ إذ تزامن إعلان استقالتها مع تنحي براد كارب، رئيس شركة "بول وايس" للمحاماة، بعد ظهور مراسلاته المكثفة مع إبستين. كما استقال مورغان ماكسويني، رئيس ديوان رئيس الوزراء كير ستارمر، على خلفية تعيينه بيتر ماندلسون سفيراً في ، الذي ظهر اسمه بدوره في الملفات .

