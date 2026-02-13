موسكو تعلن إسقاط 58 مسيّرة أوكرانية.. وبوتين يأمر بتوسيع "المنطقة العازلة"

أعلنت ، اليوم الجمعة، إسقاط 58 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب البلاد، في إطار الهجمات شبه اليومية التي تشنها قوات على العمق الروسي.



ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضربات على منشآت الطاقة الروسية. فقبل يوم واحد، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مصفاة "أوختا" النفطية في كومي، على بُعد 1750 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها دون إصابات.



وفي سياق متصل، أكد الرئيس ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية. وكشفت تقارير أن هيئة الأركان العامة الروسية تلقت أوامر بتوسيع ما تسميه "المنطقة العازلة" خلال عام 2026، لتشمل مقاطعتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين المتاخمتين للحدود الروسية.



ويأتي هذا التوجيه على لسان رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، الذي تفقد مجموعة قوات "سيفير" المكلفة بالعمليات في ، في إطار مساعي موسكو لوقف القصف المتبادل على المناطق الحدودية.



ويرى محللون عسكريون أن هذا التوسع المخطط يهدف إلى إبعاد نيران المدفعية والصواريخ والمسيّرات الأوكرانية عن العمق الروسي، خاصة بعد تزايد قدرة كييف على استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى.

