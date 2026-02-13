تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

موسكو تعلن إسقاط 58 مسيّرة أوكرانية.. وبوتين يأمر بتوسيع "المنطقة العازلة"

Lebanon 24
13-02-2026 | 00:04
موسكو تعلن إسقاط 58 مسيّرة أوكرانية.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة
موسكو تعلن إسقاط 58 مسيّرة أوكرانية.. وبوتين يأمر بتوسيع المنطقة العازلة photos 0
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، إسقاط 58 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غرب البلاد، في إطار الهجمات شبه اليومية التي تشنها قوات كييف على العمق الروسي.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه الضربات الأوكرانية على منشآت الطاقة الروسية. فقبل يوم واحد، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مصفاة "أوختا" النفطية في جمهورية كومي، على بُعد 1750 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، ما أدى إلى اندلاع حريق فيها دون إصابات.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية لإبعاد قوات كييف عن الأراضي الروسية. وكشفت تقارير أن هيئة الأركان العامة الروسية تلقت أوامر بتوسيع ما تسميه موسكو "المنطقة العازلة" خلال عام 2026، لتشمل مقاطعتي سومي وخاركيف الأوكرانيتين المتاخمتين للحدود الروسية.

ويأتي هذا التوجيه على لسان رئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، الذي تفقد مجموعة قوات "سيفير" المكلفة بالعمليات في شمال شرق أوكرانيا، في إطار مساعي موسكو لوقف القصف المتبادل على المناطق الحدودية.

ويرى محللون عسكريون أن هذا التوسع المخطط يهدف إلى إبعاد نيران المدفعية والصواريخ والمسيّرات الأوكرانية عن العمق الروسي، خاصة بعد تزايد قدرة كييف على استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى.
