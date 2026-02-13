تصعيد لافت.. ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية للشرق الأوسط

في خطوة تعكس تصعيدًا عسكريًا لافتًا في المنطقة، قررت إرسال حاملة الطائرات "يو إس إس " وسفن قتالية مرافقة إلى منطقة ، وفق ما نقلت عن مسؤولين أميركيين.



وبحسب المسؤولين، فقد تم إبلاغ طاقم حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد" بقرار نشرها، تمهيدًا لتحركها نحو في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.



وأوضح التقرير أن "جيرالد فورد" ستنضم إلى حاملة الطائرات "يو إس إس إبراهام لينكولن" الموجودة حاليًا في منطقة ، ما يعني تعزيز الوجود البحري الأميركي عبر مجموعتي حاملة طائرات في نطاق جغرافي واحد.



ويأتي هذا التحرك في سياق ترتيبات عسكرية أميركية متواصلة في المنطقة، وسط توترات إقليمية متصاعدة، حيث يُنظر إلى نشر حاملات الطائرات باعتباره مؤشرًا على مستوى الجاهزية والردع الذي تسعى إلى تكريسه في الشرق الأوسط.



وكان قد نشر على "تروث سوشيال" تقريراً لصحيفة " " بشأن استعداد لإرسال حاملة طائرات إضافية إلى الشرق الأوسط.



وأرفق ترامب منشوره على موقع "تروث سوشيال" بتعليق: "البنتاغون يستعد لنشر حاملة طائرات ثانية في الشرق الأوسط".



وأمس الخميس، قال ترامب إن التوصل إلى اتفاق مع "ممكن" خلال الشهر المقبل.



