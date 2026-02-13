تقرير أميركي: اتفاقية التجارة بين أميركا وتايوان تترك تساؤلات كبيرة دون إجابة

قال موقع "Council on Foreign Relations" الأميركي، أن تايوان أصبحت سابع شريك تجاري للولايات المتحدة يتوصل إلى اتفاقية تجارية متبادلة مع إدارة . وبموجب بنود الاتفاقية، ستخفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة على البضائع التايوانية إلى 15%، وستخفض تايوان الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية، وستستثمر الشركات التايوانية ما لا يقل عن 250 مليار دولار في الولايات المتحدة لإنتاج أشباه الموصلات، وستضمن تايوان قروضًا بقيمة 250 مليار دولار لهذه الشركات. كما التزمت تايوان بزيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية، بما في ذلك 44.4 مليار دولار من الغاز الطبيعي المسال والنفط الخام، و15.2 مليار دولار من الطائرات والمحركات، و25.2 مليار دولار من معدات توليد الطاقة.



وحسب تقرير للموقع، من شأن هذا الاتفاق أن يُسهم في إضفاء قدرٍ كبيرٍ من الاستقرار على العلاقات الاقتصادية الثنائية الحيوية، وأن يُعزز الروابط الاقتصادية. مع ذلك، من غير المرجح أن يحلّ هذا الاتفاق الرئيسية. فمن المتوقع أن يتسع العجز التجاري الأميركي مع تايوان (وهو المبرر الوحيد للتعريفات الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس ترامب). وستستمر الخلافات حول مدى إمكانية وضرورة نقل إنتاج الرقائق الإلكترونية إلى الولايات المتحدة. وقد تتفاقم التساؤلات حول إدارة تايوان لعملتها، الدولار التايواني الجديد (NTD). كما أن ازدهار الذكاء الاصطناعي، مع تأكيده على أهمية تايوان كشريك للولايات المتحدة، قد يُفاقم المخاوف بشأن الاعتماد المفرط على الجزيرة في دعم أحد أهم محركات النمو الاقتصادي الأمريكي.



وحسب الموقع، لم تكن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان أقوى مما هي عليه الآن. ففي عام 2025، كانت تايوان رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بعد المكسيك وكندا والصين فقط (في تشرين الثاني 2025، لم تتجاوز قيمة التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والصين 2.5 مليار دولار أميركي). ووفقًا لإدارة التجارة الدولية التايوانية ، بلغت قيمة صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة في عام 2025 نحو 198.27 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 78% عن عام 2024، مقارنةً بـ 111.4 مليار دولار أميركي. وقد تضاعفت صادرات تايوان إلى الولايات المتحدة ثلاث مرات منذ عام 2021، وأصبحت الولايات المتحدة الآن الوجهة التصديرية الأولى لتايوان. يُعزى هذا الارتفاع الكبير في التبادل التجاري بين تايوان والصين إلى دورها الريادي في إنتاج أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. إذ تُساهم الشركات التايوانية بنسبة 60% من إجمالي إيرادات مصانع أشباه الموصلات، وتُنتج أكثر من 90% من أحدث الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلى تصديرها معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأخرى إلى الولايات المتحدة. وإذا استمر ازدهار الذكاء الاصطناعي وتصاعدت حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فقد تتجاوز تايوان الصين لتصبح ثالث أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.



وقال:" بينما من المتوقع أن تتعمق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وتايوان خلال السنوات المقبلة، إلا أن العلاقة قد تشهد توترًا وفقًا للمعيار الذي يبدو أن الرئيس ترامب يُوليه أهمية قصوى، ألا وهو الموازين التجارية الثنائية. فقد سجلت تايوان فائضًا تجاريًا ثنائيًا بلغ 150.1 مليار دولار أميركي في عام 2025، أي أكثر من ضعف فائضها البالغ 64.7 مليار دولار أميركي في عام 2024. وقد ارتفع الفائض التجاري لتايوان مع الولايات المتحدة بنحو ستة أضعاف منذ عام 2021. وتستند تعريفات الرئيس ترامب الجمركية إلى فكرة أن العجز التجاري الثنائي يُشكل حالة طارئة. ولذلك، أكد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة أن الاتفاقية "تُوفر مسارًا ملموسًا للمضي قدمًا مع تايوان، مما يُؤكد الرئيس بتحقيق تجارة متوازنة ومتبادلة مع شريك تجاري مهم". ولكن من الصعب تصور كيف ستُساهم الاتفاقية بشكلٍ فعّال في خفض العجز التجاري الثنائي".



تابع:" من بين الخيوط المشتركة بين ولاية الرئيس ترامب الأولى وإدارة بايدن، وصولاً إلى ولاية الرئيس ترامب الثانية، الحاجة المُلحة لإعادة توطين إنتاج الرقائق الإلكترونية في الولايات المتحدة. ويستند هذا التوجه إلى الرغبة في عدم الاعتماد على أي مصدر أجنبي وحيد للرقائق التي تُعدّ حيوية للاقتصاد الأمريكي والأمن القومي. بعبارة أخرى، لا ترغب الولايات المتحدة في أن تجد نفسها عاجزة عن خوض حرب بشأن تايوان لعدم قدرتها على الحصول على الرقائق اللازمة لأسلحتها. وقد سعى قانون الرقائق والعلوم ، الذي تم إقراره عام 2022، إلى دعم هذه الجهود بشكل كبير من خلال توفير مليارات الدولارات لتمويل تصنيع أشباه الموصلات، وتطوير القوى العاملة، والبحث العلمي. واصلت إدارة ترامب إعطاء الأولوية لتصنيع أشباه الموصلات، لكنها في الوقت نفسه قلّصت التمويل المخصص للبحث والتطوير وتدريب العاملين ( وصف الرئيس ترامب قانون CHIPS وقانون العلوم بأنه "أمر فظيع للغاية" وحثّ الكونغرس على "إلغائه"). وبسبب التهديد بفرض تعريفات جمركية، رفعت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC) تعهدها الاستثماري إلى 165 مليار دولار، والذي سيُخصص لمصانع تصنيع ومعالجة الرقائق، بالإضافة إلى منشأة للبحث والتطوير في أريزونا. صرّح وزير التجارة هوارد لوتنيك بأن إدارة ترامب تسعى إلى نقل 40% من سلسلة توريد أشباه الموصلات التايوانية إلى الولايات المتحدة. وأضاف لوتنيك: "سننقلها بالكامل لنصبح مكتفين ذاتيًا في مجال تصنيع أشباه الموصلات".



وحسب الموقع:" أثارت هذه الأحاديث عن الاكتفاء الذاتي مخاوف في تايوان من تآكل "درعها السيليكوني" وسعي الولايات المتحدة لجعل الجزيرة قابلة للاستغناء عنها. وقد أكد وو تشنغ-وين، رئيس المجلس الوطني للعلوم والتكنولوجيا في تايوان، أن تايوان لن تسمح بـ"إضعاف" صناعة الرقائق الإلكترونية لديها. وصرح الوزراء التايواني، تشنغ لي-تشيون، بأن هدف لوتنيك غير واقعي، وأن "أحدث عمليات البحث والتطوير والتصنيع في الجزيرة يجب أن تُنفذ أولاً في تايوان. سيثبت تحقيق أهداف إدارة ترامب لإعادة توطين الصناعات صعوبةً بالغة. فعلى مدى عقود، بنت تايوان وطورت منظومة متكاملة من شبكات الموردين الأساسية ورأس المال البشري، وهو ما يصعب تكراره في الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، فإن تكاليف التصنيع في الولايات المتحدة أعلى منها في تايوان. وقد أشارت شركة TSMC إلى أن نقص الكفاءات، ومشاكل صيانة المعدات، وقوانين العمل، قد شكلت تحديات أمام عملياتها في أريزونا. ومع ذلك، أعلنت TSMC مؤخرًا عن نيتها بناء ما يصل إلى 12 مصنعًا في أريزونا، بعد أن كانت قد أعلنت في أوائل عام 2025 عن ستة مصانع فقط. كما تُقدم الشركة تقنية تصنيعها المتقدمة بدقة 2 نانومتر قبل عام من الموعد المُخطط له".



أضاف:" بينما تُصرّ إدارة ترامب على إعادة توطين صناعة أشباه الموصلات، وتدرس، وفقًا للتقارير ، استثناءً جمركيًا على رقائق أشباه الموصلات المرتبطة بوفاء شركة TSMC بالتزاماتها الاستثمارية، فمن المرجح أن تستمر الخلافات بين الولايات المتحدة وتايوان حول مدى إمكانية أو ضرورة إعادة توطين إنتاج الرقائق. بالنسبة لتايوان، تُعدّ هذه قضية سياسية بالغة الحساسية والأهمية: إذ يعتقد التايوانيون أن براعة الجزيرة في مجال أشباه الموصلات تُوفر لهم الأمن، ويخشون أنه إذا لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى تايوان في مجال الرقائق، فسيقلّ حافزها للدفاع عنها ضد أي هجوم صيني.



وحسب الموقع، قد تُشكّل التساؤلات حول إدارة تايوان لعملتها، الدولار التايواني الجديد (NTD)، نقطة خلاف ثالثة في العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وتايوان. فرغم تأكيد البنك المركزي التايواني على عدم استهدافه مستوىً محدداً لعملته، فقد أشار زميلنا براد سيتسر إلى العديد من الأساليب المبتكرة التي يلجأ إليها البنك للتدخل للحفاظ على انخفاض قيمة الدولار التايواني الجديد وتعزيز القدرة التنافسية لصادراته. ومؤخراً، عدّلت الجهات التنظيمية في تايوان سياساتها للسماح لشركات التأمين على الحياة بتخفيض نسب التحوّط، مما أدى إلى زيادة الضغط على شراء الدولار وخفض قيمته، وهو ما وصفه براد سيتسر بـ "التلاعب الخفي بالعملة. بحسب مؤشر "بيغ ماك" الصادر عن مجلة الإيكونوميست ، فإن الدولار التايواني الجديد مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 60% مقابل الدولار الأميركي، مما يجعله العملة الأقل قيمة في العالم (وقد اعترض البنك المركزي التايواني على ذلك، واصفًا المؤشر بأنه "معيب ومضلل"). ونتيجة لذلك، ووفقًا للإيكونوميست ، "حققت تايوان في هذا القرن أكبر فائض في الحساب الجاري في العالم كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، بعد استبعاد الشركات العابرة والدول النفطية".



وقال التقرير:" أخذت إدارة ترامب هذا الأمر بعين الاعتبار. فقد أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية تايوان على " قائمة مراقبة " عملتها إلى جانب تسعة اقتصادات أخرى. وفي تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الخزانة والبنك المركزي التايواني بيانًا مشتركًا تعهدا فيه بتجنب التلاعب بأسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية. كما تعهدت تايوان في البيان المشترك بالإفصاح علنًا عن "أي عمليات تدخل في سوق الصرف الأجنبي على أساس ربع سنوي على الأقل". ومع ذلك، فإن إدارة تايوان لعملتها قد تصبح موضع خلاف متزايد. يُعدّ إبرام اتفاقية التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وتايوان خبرًا سارًا. فمن الناحية النظرية، من شأنه أن يُضفي مزيدًا من الاستقرار والشفافية على العلاقات التجارية بين البلدين، ويُشجع على توثيق الروابط الاقتصادية. وفي أفضل الأحوال، ستواصل شركة TSMC استثماراتها في الولايات المتحدة، وستحقق مصانعها في أريزونا نجاحًا، وستُعيد الولايات المتحدة توطين إنتاج الرقائق الإلكترونية بما يكفي لتلبية احتياجات تطبيقات الأمن القومي الرئيسية على الأقل. ومع زيادة فرص الوصول إلى السوق التايوانية، ستنمو الصادرات الأمريكية إلى الجزيرة".



ختم:" في الوقت نفسه، من غير المرجح أن يحل هذا الاتفاق القضايا العالقة بين الجانبين. فمن المتوقع أن يستمر فائض تايوان التجاري الثنائي مع الولايات المتحدة في الازدياد، ولا تزال الخلافات قائمة حول إعادة توطين الصناعات، وتتزايد التساؤلات حول قيمة العملة التايوانية. وسيكون من الصعب على الجانبين إيجاد أرضية مشتركة بشأن هذه القضايا الشائكة".



