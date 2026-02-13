تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان
Lebanon 24
13-02-2026
|
00:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت 3 دول حتى الآن موعد بداية
رمضان
بشكل رسمي.
فإلى جانب سلطنة عمان، أعلنت كل من
تركيا
و سنغافورة أن يوم الخميس المقبل 19 شباط ، سيكون أول شهر رمضان، وفق ما أفاد مركز الفلك الدولي.
علماً أن تركيا تعتمد في تحديد الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة، تأخذ في الوقت عينه رؤية الهلال بعين الاعتبار.
وكانت رئاسة الشؤون
الدينية
التركية
بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 شباط من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأميركيتين، فحددت غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل.
كما يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة والذي يرأسه مفتي سنغافورة وهو منصب حكومي رسمي يتبعه جميع المواطنين، حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل البلاد، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت غرة رمضان في 19 شباط أيضا.
وكان الباحث السعودي في الطقس والمناخ
عبد العزيز
الحصيني رجح أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل (18 شباط)، كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.(العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
Lebanon 24
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
13/02/2026 10:24:29
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
13/02/2026 10:24:29
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب السيد محمد حسين فضل الله يعلن نهار الأربعاء 18 شباط أول أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب السيد محمد حسين فضل الله يعلن نهار الأربعاء 18 شباط أول أيّام شهر رمضان المبارك
13/02/2026 10:24:29
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عن بداية شهر رمضان وأوّل أيّام عيد الفطر... ماذا كشف خبيرٌ؟
Lebanon 24
عن بداية شهر رمضان وأوّل أيّام عيد الفطر... ماذا كشف خبيرٌ؟
13/02/2026 10:24:29
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
عبد العزيز
الدينية
التركية
إسلامي
السعود
العزيز
التركي
تركيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
لا مؤتمر ولا صور.. علامات كشفت عن "جفاف دبلوماسي" في آخر لقاء بين ترامب ونتنياهو
Lebanon 24
لا مؤتمر ولا صور.. علامات كشفت عن "جفاف دبلوماسي" في آخر لقاء بين ترامب ونتنياهو
02:56 | 2026-02-13
13/02/2026 02:56:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل
Lebanon 24
الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل
02:51 | 2026-02-13
13/02/2026 02:51:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـ"آراء معادية لإسرائيل"
Lebanon 24
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـ"آراء معادية لإسرائيل"
02:22 | 2026-02-13
13/02/2026 02:22:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا تنظروا إلى الشمس" في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل
Lebanon 24
"لا تنظروا إلى الشمس" في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل
01:53 | 2026-02-13
13/02/2026 01:53:36
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تجند روسيا جواسيسها بأوكرانيا؟
Lebanon 24
كيف تجند روسيا جواسيسها بأوكرانيا؟
01:35 | 2026-02-13
13/02/2026 01:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
Lebanon 24
من خطط لاغتيال الرئيس أحمد الشرع؟ تقرير يكشف التفاصيل
08:00 | 2026-02-12
12/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
Lebanon 24
كارثة مناخية كبيرة.. دول مهدّدة بالغرق
10:00 | 2026-02-12
12/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
Lebanon 24
لبنانيون إسرائيليون وإيرانيون يستثمرون في بلد أوروبي.. تقرير يتكلم عنهم
09:30 | 2026-02-12
12/02/2026 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:56 | 2026-02-13
لا مؤتمر ولا صور.. علامات كشفت عن "جفاف دبلوماسي" في آخر لقاء بين ترامب ونتنياهو
02:51 | 2026-02-13
الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل
02:22 | 2026-02-13
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـ"آراء معادية لإسرائيل"
01:53 | 2026-02-13
"لا تنظروا إلى الشمس" في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل
01:35 | 2026-02-13
كيف تجند روسيا جواسيسها بأوكرانيا؟
01:23 | 2026-02-13
ترامب يلغي "تقرير الخطر" لعام 2009
فيديو
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
13/02/2026 10:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24