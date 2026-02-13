هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان

حسمت 3 دول حتى الآن موعد بداية بشكل رسمي.



فإلى جانب سلطنة عمان، أعلنت كل من و سنغافورة أن يوم الخميس المقبل 19 شباط ، سيكون أول شهر رمضان، وفق ما أفاد مركز الفلك الدولي.



علماً أن تركيا تعتمد في تحديد الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة، تأخذ في الوقت عينه رؤية الهلال بعين الاعتبار.



وكانت رئاسة الشؤون بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 شباط من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأميركيتين، فحددت غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل.



كما يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة والذي يرأسه مفتي سنغافورة وهو منصب حكومي رسمي يتبعه جميع المواطنين، حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل البلاد، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت غرة رمضان في 19 شباط أيضا.



وكان الباحث السعودي في الطقس والمناخ الحصيني رجح أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل (18 شباط)، كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.(العربية)











