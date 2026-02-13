تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان

Lebanon 24
13-02-2026 | 00:55
A-
A+
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان
هذه الدول أعلنت رسمياً موعد بداية شهر رمضان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حسمت 3 دول حتى الآن موعد بداية رمضان بشكل رسمي.

فإلى جانب سلطنة عمان، أعلنت كل من تركيا و سنغافورة أن يوم الخميس المقبل 19 شباط ، سيكون أول شهر رمضان، وفق ما أفاد مركز الفلك الدولي.

علماً أن تركيا تعتمد في تحديد الأشهر الهجرية على حسابات فلكية مسبقة، تأخذ في الوقت عينه رؤية الهلال بعين الاعتبار.

وكانت رئاسة الشؤون الدينية التركية بينت أن رؤية الهلال غير ممكنة يوم الثلاثاء 17 شباط من أي مكان في العالم العربي والإسلامي ولا حتى من القارتين الأميركيتين، فحددت غرة شهر رمضان يوم الخميس المقبل.

كما يعتمد مجلس الشؤون الإسلامية في سنغافورة والذي يرأسه مفتي سنغافورة وهو منصب حكومي رسمي يتبعه جميع المواطنين، حسابات فلكية مسبقة لمعرفة إمكانية رؤية الهلال من داخل البلاد، ونظرا لأن رؤية الهلال يوم الثلاثاء مستحيلة من سنغافورة بسبب غروب القمر قبل الشمس يومئذ، فقد حددت غرة رمضان في 19 شباط أيضا.

وكان الباحث السعودي في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني رجح أن يكون غرة رمضان يوم الأربعاء المقبل (18 شباط)، كذلك فعل خبير الطقس السعودي خالد الزعاق.(العربية)




Advertisement
مواضيع ذات صلة
بحسب البحوث الفلكية.. هذا موعد بدء شهر رمضان
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب السيد محمد حسين فضل الله يعلن نهار الأربعاء 18 شباط أول أيّام شهر رمضان المبارك
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عن بداية شهر رمضان وأوّل أيّام عيد الفطر... ماذا كشف خبيرٌ؟
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 10:24:29 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

عبد العزيز

الدينية

التركية

إسلامي

السعود

العزيز

التركي

تركيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:56 | 2026-02-13
Lebanon24
02:51 | 2026-02-13
Lebanon24
02:22 | 2026-02-13
Lebanon24
01:53 | 2026-02-13
Lebanon24
01:35 | 2026-02-13
Lebanon24
01:23 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24