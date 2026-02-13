كيف تجند روسيا جواسيسها بأوكرانيا؟

كتب موقع CNN:

بعد ظهر يوم 19 2024 بقليل، وصلت هريستينا غاركافينكو، ابنة قس تبلغ من العمر 19 عامًا، إلى كنيسته في بوكروفسك، شرق ، ورغم تدينها، لم تكن هناك للصلاة.



بفضل معرفة الشابة بالمبنى بحكم عمل والدها فيه، صعدت إلى الطابق الثاني ودخلت إحدى الغرف. هناك، في نافذة مُغطاة بستائر، جهزت هاتفًا محمولًا ككاميرا للبث المباشر، موجهةً إياه نحو طريق تستخدمه القوات والمركبات المتجهة من وإلى خطوط المواجهة شرقًا. أُرسل البث مباشرةً إلى المخابرات الروسية.



وذكر المدعون الأوكرانيون أن هذه لم تكن المهمة الوحيدة التي نفذتها غاركافينكو لصالح جهاز المخابرات في ، جهاز الأمن الفيدرالي (FSB). طوال ذلك العام، كانت تتواصل مع أحد عملاء الجهاز، ناقلةً معلومات حول مواقع الأفراد والمعدات العسكرية الأوكرانية في بوكروفسك، وهي مركز استراتيجي.



"أردتُ فقط التحدث إلى هذا الشخص أكثر. ولأنني أردتُ التحدث إليه، وافقتُ على مساعدته"، هكذا صرّحت غاركافينكو لشبكة CNN في مقابلة هاتفية نادرة من السجن، حيث تقضي عقوبة بالسجن 15 عامًا بتهمة الخيانة.



ورفضت غاركافينكو الإفصاح لشبكة CNN عمّا إذا كانت تكنّ مشاعر رومانسية للعميل. لكن بافلو أوروفيتسكي، رئيس مكتب المدعي العام الإقليمي في دونيتسك، قال: "إلى جانب موقفها المؤيد لروسيا، فقد طوّرت الشابة علاقة تتجاوز الصداقة مع ذلك الشخص".



وتُعدّ غاركافينكو واحدة من آلاف الأوكرانيين الذين يُعتقد أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) وأجهزة استخبارات روسية أخرى قد جندتهم للتجسس على بلادهم. ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني (SBU)، فقد فتح المحققون أكثر من 3800 تحقيق بتهمة الخيانة منذ أن شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير/شباط 2022، وأُدين أكثر من 1200 شخص وصدرت بحقهم أحكام. في المتوسط، يواجه المدانون عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 12 و13 عامًا، بينما يُحكم على بعضهم بالسجن المؤبد.



وقد تواصلت شبكة CNN مع جهاز الأمن الفيدرالي الروسي للتعليق.



وقال أندري ياكوفليف، محامي الدفاع والخبير في القانون الدولي الإنساني والجنائي في مبادرة الإعلام لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية أوكرانية، لشبكة CNN إن أوكرانيا تضمن تهيئة الظروف اللازمة لمحاكمة عادلة، وأن محاكم البلاد، بشكل عام، تحترم الإجراءات القانونية الواجبة. وأضاف أن النيابة العامة لا تلجأ إلى المحكمة إلا إذا كانت لديها أدلة كافية، ولن تلجأ إلى أي ذريعة للحصول على إدانة.



وقال إيفان كيسيليفيتش، رئيس قسم مكتب المدعي العام، لشبكة CNNإن "تسريب المعلومات إلى المخابرات الروسية هو أكثر أنواع الخيانة شيوعًا في زمن الحرب".



ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، فإن نطاق المهام التي تُنفذ لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي واسع جدًا، ولا يُؤخذ الموقع الجغرافي - من حيث القرب من مناطق القتال - في الاعتبار.



وجاء في بيان لجهاز الأمن الأوكراني: "في مناطق الخطوط الأمامية، نعتقل في أغلب الأحيان عملاء يجمعون معلومات حول تحركات الجيش الأوكراني ومواقعه ويُسربونها. أما في غرب ووسط أوكرانيا، فيجمع العملاء معلومات حول المنشآت العسكرية والبنية التحتية الحيوية، ويُسربونها، كما يُحاولون القيام بأعمال تخريبية بالقرب من محطات توليد الطاقة الحرارية ومباني الشرطة وخطوط السكك الحديدية".



وحذّر سيرغي بيسكريستنوف، مستشار الأوكرانية، هذا الأسبوع من أن عملاء روس يسعون لتجنيد أوكرانيين لتسجيل محطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" التي يمكن للجيش الروسي استخدامها بعد حجب الأنظمة الروسية غير المعتمدة. وأضاف أن الروس يعرضون 300 دولار للأوكرانيين الراغبين في ذلك.



لماذا يوافق بعض الأوكرانيين على التجسس؟



تتسم فئة الأوكرانيين الذين تجندهم روسيا بتنوعها. فبينما يحرك البعض دوافع أيديولوجية، إلا أن هذه الفئة آخذة في التضاؤل، وفقًا لمسؤولي الاستخبارات. أما بالنسبة للأغلبية، فالمال هو الدافع الرئيسي.



ووفقًا لجهاز الأمن الأوكراني، فإن عملاء الاستخبارات الروسية يجندون في المقام الأول الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى المال، مثل العاطلين عن العمل، أو الأفراد الذين يعانون من أنواع مختلفة من الإدمان - كالمخدرات أو الكحول أو القمار.



وقال كيسيليفيتش: "من المهم أن نفهم أننا لا نتحدث عن آلاف الدولارات. بالنسبة لمعظمهم، الأمر لا يتعدى بضع مئات من الدولارات أو منافع مادية أخرى... إنها أموال سهلة للخونة. ببساطة، يتلقون المال على بطاقاتهم دون التفكير في مصدره أو من أين يأتي".



وصرح ضابط بمكافحة التجسس في جهاز الأمن الأوكراني، لشبكة CNN بأن قنوات تيليغرام تُعد حاليًا من أكثر أدوات التجنيد شيوعًا. وقد فضلت CNN عدم ذكر اسمه الكامل نظرًا لطبيعة عمله.



وأوضح قائلًا: "ينشر الروس إعلانات تعرض أموالًا سريعة وسهلة. ثم يُسندون المهام تدريجيًا. في البداية، تكون هذه المهام بسيطة للغاية - كشراء القهوة، أو تصوير إيصال في مقهى. مقابل ذلك، تُحوّل الأموال إلى بطاقة مصرفية، وتبدأ عملية التجنيد تدريجيًا. لاحقًا، تظهر مهام أكثر حساسية - كتركيب كاميرات على طول خطوط السكك الحديدية، وتصوير المنشآت العسكرية، وما إلى ذلك".



وأضاف أنه إذا رفض الشخص التعاون في مرحلة معينة، يلجأ المجندون إلى الابتزاز، مهددين بتسليم المراسلات إلى جهاز الأمن الأوكراني. وأوضح: "عندها، لا سبيل للتراجع".



وتقول غاركافينكو إن تواصلها بدأ كمعارف عابرة عبر تطبيق تيليغرام. وأضافت، متحدثة من سجن للنساء المدانات بجرائم ضد الأمن القومي والخيانة العظمى: "في البداية، كان مجرد تعارف عادي، وحديث عابر. ثم عرّف نفسه بأنه عميل للاتحاد الروسي واقترح التعاون".



وقالت غاركافينكو إنها فكرت في الاستقالة في مرحلة ما، مؤكدة: "راودتني الشكوك، وأردت التوقف في لحظة معينة، وأخبرت هذا الشخص بذلك عدة مرات. لكنه طمأنني بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وأنهم سيحمونني، ولن يحدث أي مكروه. صدقته."



ورغم أنها تقاضت أجرًا من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقابل أفعالها، إلا أن ذلك لم يكن دافعها الرئيسي، كما صرحت لشبكة CNN.