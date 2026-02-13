تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"لا تنظروا إلى الشمس" في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل

Lebanon 24
13-02-2026 | 01:53
A-
A+
لا تنظروا إلى الشمس في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل
لا تنظروا إلى الشمس في هذا اليوم.. ظاهرة فلكية سيشهدها العالم الثلاثاء المقبل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر عن حصول ظاهرة فلكية يوم الثلاثاء 17 شباط الجاري تتمثل بظاهرة كسوف الشمس

وستشهد السماء كسوفاً حلقياً للشمس وهو نوع من الكسوف لا يحجب فيه القمر قرص الشمس بالكامل بل يترك حافة مضيئة تحيط به وهو ما يعرف بظاهرة "الحلقة النارية"، وذلك عند ذروة الحدث.

فيما يعتبر هذا النوع من الكسوف أقل شيوعاً من الكسوف الجزئي ويحظى بمتابعة واسعة نظراً لطبيعته البصرية المميزة وأهميته العلمية.

ووفقاً لبيان المعهد، فسيمر مسار الكسوف الحلقي عبر عدد من المناطق على مستوى العالم في حين ستشهد دول أخرى كسوفاً جزئياً بنسب متفاوتة.

في حين تختلف أوقات ذروة الكسوف من منطقة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي على أن يتم الإعلان لاحقاً عن تفاصيل نسب الرؤية داخل مصر والتوقيتات الدقيقة.

وجدد المعهد تحذيراته من النظر إلى الشمس مباشرة أثناء الكسوف دون استخدام وسائل حماية معتمدة، مؤكداً أن النظارات الشمسية التقليدية لا توفر الحماية الكافية للعين، وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية الجمعة.

كما شدد على ضرورة استخدام نظارات مخصصة لرصد الكسوف أو اللجوء إلى وسائل المشاهدة غير المباشرة مثل تقنيات الإسقاط الآمن، لتفادي أي أضرار محتملة على شبكية العين.

إلى ذلك، أكد أنه سيصدر بيانات تفصيلية خلال الفترة المقبلة تتضمن نسب مشاهدة الكسوف داخل المحافظات المصرية وأفضل أوقات المتابعة، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثوقة يتم تداولها عبر المنصات الإلكترونية.(العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ظاهرة فلكية مميزة تشهدها مساء اليوم الدول العربية.. إليكم التفاصيل
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة فلكية مميزة مع أول قمر عملاق في عام 2026!
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ظاهرة فلكية استثنائية.. قمر الذئب العملاق يتألق قرب المشتري
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24
علماء يكتشفون ظاهرة مرعبة قد تؤدي إلى "نهاية الكون"
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:17 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

المعهد القومي للبحوث

كسوف الشمس

المصرية

الفلك

العلم

مصرية

العين

جيوف

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:43 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24