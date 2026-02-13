عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـآراء معادية لإسرائيل

يواجه جيريمي كارل، مرشح الرئيس الأميركي لمنصب للشؤون الدولية، عقبة في مسار ترشيحه بعد اعتراض السيناتور جون كيرتس في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، واصفًا آراءه بأنها "معادية لإسرائيل" وتصريحاته عن الشعب اليهودي بأنها "طائشة" ولا تليق بالمنصب.



وخلال جلسة الاستماع، استفسر كيرتس عن تعليقات سابقة لكارل، من بينها ظهوره في بودكاست وافق فيه على انتقادات للمطالبة بوضع ضحايا المحرقة. ورد كارل بأنه لا يتذكر بعض التصريحات، وأعرب عن ندمه على أخرى، واصفًا بعض تعليقاته عن الهولوكوست بأنها "خاطئة تمامًا".



ومع اعتراض كيرتس ورفض المتوقع، يستبعد حصول كارل على موافقة اللجنة، ما يشكل خروجًا عن المألوف في ذي الأغلبية الجمهورية الذي أيد غالبية ترشيحات . (الجزيرة)



