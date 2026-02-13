تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـ"آراء معادية لإسرائيل"

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:22
A-
A+
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـآراء معادية لإسرائيل
عقبة أمام ترشيح ترامب لجيريمي كارل بسبب اتهامه بـآراء معادية لإسرائيل photos 0
يواجه جيريمي كارل، مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، عقبة في مسار ترشيحه بعد اعتراض السيناتور الجمهوري جون كيرتس في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، واصفًا آراءه بأنها "معادية لإسرائيل" وتصريحاته عن الشعب اليهودي بأنها "طائشة" ولا تليق بالمنصب.

وخلال جلسة الاستماع، استفسر كيرتس عن تعليقات سابقة لكارل، من بينها ظهوره في بودكاست وافق فيه على انتقادات للمطالبة بوضع ضحايا المحرقة. ورد كارل بأنه لا يتذكر بعض التصريحات، وأعرب عن ندمه على أخرى، واصفًا بعض تعليقاته عن الهولوكوست بأنها "خاطئة تمامًا".

ومع اعتراض كيرتس ورفض الديمقراطيين المتوقع، يستبعد حصول كارل على موافقة اللجنة، ما يشكل خروجًا عن المألوف في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية الذي أيد غالبية ترشيحات ترامب. (الجزيرة)
