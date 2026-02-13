الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل

شهدت العاصمة ومدن أخرى مظاهرات حاشدة دعت إليها ، وفي مقدمتها " للعمل" (CGT)، تنديدًا بمشروع قانون "الإصلاح العمالي" الذي طرحه الرئيس مايلي. تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة في محيط الوطني، حيث استخدمت الشرطة المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق متظاهرين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف .



أسفرت الأحداث عن اعتقال 71 شخصًا على الأقل وإصابة 12 من أفراد الأمن، فيما أفادت تقارير بسقوط جرحى من المتظاهرين . وأقر مشروع القانون فجر الخميس، ليُحال إلى مجلس النواب لمناقشته الشهر المقبل .



يتضمن الإصلاح بنودًا تمنح الشركات مرونة أكبر عبر تقييد الحق في الإضراب، وتمديد فترات التجربة، وتقليص تعويضات الفصل، وإنشاء صندوق لتمويلها. ويرى مايلي أن التشريع ضروري لتحديث سوق العمل وجذب الاستثمار، بينما تعتبره النقابات "تراجعًا خطيرًا" و"استعبادًا للعمال" .

Advertisement