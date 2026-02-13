تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل

Lebanon 24
13-02-2026 | 02:51
A-
A+
الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل
الأرجنتين.. مظاهرات عنيفة ضد قوانين إصلاحات العمل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت العاصمة بوينس آيرس ومدن أخرى مظاهرات حاشدة دعت إليها النقابات العمالية، وفي مقدمتها "الاتحاد العام للعمل" (CGT)، تنديدًا بمشروع قانون "الإصلاح العمالي" الذي طرحه الرئيس خافيير مايلي. تطورت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة في محيط الكونغرس الوطني، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ومدافع المياه لتفريق متظاهرين ألقوا الحجارة وزجاجات المولوتوف .

أسفرت الأحداث عن اعتقال 71 شخصًا على الأقل وإصابة 12 من أفراد الأمن، فيما أفادت تقارير بسقوط جرحى من المتظاهرين . وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون فجر الخميس، ليُحال إلى مجلس النواب لمناقشته الشهر المقبل .

يتضمن الإصلاح بنودًا تمنح الشركات مرونة أكبر عبر تقييد الحق في الإضراب، وتمديد فترات التجربة، وتقليص تعويضات الفصل، وإنشاء صندوق لتمويلها. ويرى مايلي أن التشريع ضروري لتحديث سوق العمل وجذب الاستثمار، بينما تعتبره النقابات "تراجعًا خطيرًا" و"استعبادًا للعمال" .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيسة الأرجنتين السابقة تخرج من عملية جراحية ناجحة
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: نطالب السلطات الإيرانية بالوقف الفوري لأعمال القمع والعنف ضد المتظاهرين السلميين
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد العمالي: مرسوم مجالس العمل خطوة ناقصة ولا يلبّي قانون العمل
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24
قسد: تخوض قواتنا اشتباكات عنيفة ضد فصائل دمشق على جبهة ريف صرين وإلحاق أضرار فادحة بالمجموعات المعتدية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 13:57:31 Lebanon 24 Lebanon 24

النقابات العمالية

الاتحاد العام

مجلس الشيوخ

بوينس آيرس

الأرجنتين

الكونغرس

خافيير

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
06:40 | 2026-02-13
Lebanon24
06:00 | 2026-02-13
Lebanon24
05:19 | 2026-02-13
Lebanon24
04:48 | 2026-02-13
Lebanon24
04:44 | 2026-02-13
Lebanon24
04:43 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24