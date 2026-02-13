تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
روبيو يلتقي نظيره الصيني على هامش مؤتمر ميونيخ
Lebanon 24
13-02-2026
|
07:08
التقى
وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
نظيره الصيني
وانغ يي
، الجمعة، على هامش مؤتمر
ميونيخ
للأمن، وفق
وكالة فرانس برس
.
ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن نظيره الصيني
شي جينبينغ
يعتزم زيارة
الولايات المتحدة
أواخر العام الجاري، في وقت تسعى فيه أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى إعادة تنشيط العلاقات الثنائية بعد الحرب التجارية التي أطلقها
ترامب
.
ومن المقرر أن يعقد روبيو سلسلة لقاءات في ميونيخ، الجمعة، عشية كلمة مرتقبة يلقيها أمام المشاركين في المؤتمر السنوي.
