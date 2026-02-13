تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روسيا تفرج عن مليار دولار كمساعدات لغزة وتدرس الانضمام إلى مجلس السلام
Lebanon 24
13-02-2026
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن
روسيا
تظل الدولة الوحيدة التي خصصت مليار دولار كمساعدات لفلسطين، مشدداً على أهمية هذه المبادرة.
وأشار بيسكوف للصحفيين إلى أن هذا القرار "بالغ الأهمية ويجب ألا يُنسى"، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.
كما أوضح أن
موسكو
لم تتخذ بعد موقفها النهائي بشأن المشاركة في مجلس السلام المعني بغزة، موضحاً أن
وزارة الخارجية
لا تزال تدرس الموضوع بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء.
وكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
قد أعلن استعداد بلاده للمساهمة بمليار دولار من أصولها المجمدة في المجلس الذي يجري تأسيسه بمبادرة من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
، بهدف إعادة إعمار قطاع غزة ودعم مسار حل القضية
الفلسطينية
.
ووصف
ترامب
المقترح الروسي بأنه "فكرة مثيرة للاهتمام"، فيما وجّهت الإدارة الأمريكية دعوات إلى قادة نحو 50 دولة للمشاركة في المجلس، من بينها أستراليا واليابان وروسيا وبيلاروسيا.
ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الأول للمجلس في 19 شباط في
واشنطن
برئاسة ترامب.
وكانت مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام" قد جرت خلال منتدى دافوس كانون الثاني الماضي، بحضور ترامب وعدد من قادة الدول، في خطوة تستهدف تعزيز الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة. (آرم نيوز)
