القوات الأميركية تنهي نقل 5700 عنصر من "داعش" من سوريا إلى العراق

قالت اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها في المتمثلة في نقل معتقلين من تنظيم داعش إلى ، وفق " ".



وأضافت القيادة المركزية في بيان "بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق".



أكدت ، أن مسؤولية إطعام سجناء "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق، تقع ضمن مسؤولية .



وبحسب العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "عملية إطعام عناصر داعش يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".



وأضاف لعيبي، أن عدد عناصر "داعش" الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 عنصرا، من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى، بحسب وكالة أنباء العراق "واع".



ولفت إلى وضع جميع العناصر المنقولين في سجن واحد، و"سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون ".



وذكر لعيبي، أن العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأن استضافة العراق لسجناء التنظيم وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي.



وأضاف أن وزير العدل خالد شواني أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن السجناء "تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي". (ارم نيوز)

