Najib Mikati
بحث
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

القوات الأميركية تنهي نقل 5700 عنصر من "داعش" من سوريا إلى العراق

Lebanon 24
13-02-2026 | 08:06
قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها في سوريا المتمثلة في نقل معتقلين من تنظيم داعش إلى العراق، وفق "رويترز".

وأضافت القيادة المركزية في بيان "بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم داعش من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق".

أكدت وزارة العدل العراقية، أن مسؤولية إطعام سجناء "داعش" المنقولين من سوريا إلى العراق، تقع ضمن مسؤولية التحالف الدولي.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية، قال المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي، إن "عملية إطعام عناصر داعش يتكفل به التحالف الدولي وليس العراق".

وأضاف لعيبي، أن عدد عناصر "داعش" الذين تم نقلهم حتى الآن بلغ 5064 عنصرا، من بينهم أكثر من 270 عراقياً، وأكثر من 3 آلاف سوري الجنسية والعدد المتبقي من جنسيات أخرى، بحسب وكالة أنباء العراق "واع". 

ولفت إلى وضع جميع العناصر المنقولين في سجن واحد، و"سيتم التحقيق معهم ومحاكمتهم وفق القانون العراقي".

وذكر لعيبي، أن العراق عنصر أساسي في التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وأن استضافة العراق لسجناء التنظيم وحجزهم تم وفقا لطلب من التحالف الدولي.

وأضاف أن وزير العدل خالد شواني أكد أن الاجراءات المتخذة بشأن السجناء "تمت بالتنسيق مع التحالف الدولي". (ارم نيوز)
