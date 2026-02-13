تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

المتشددون في إسرائيل يستنجدون بالسفارات ضد عقوبات نتنياهو

Lebanon 24
13-02-2026 | 08:35
المتشددون في إسرائيل يستنجدون بالسفارات ضد عقوبات نتنياهو
أشعل اليهود المتشددون "الحريديم" حملة للاستقواء بسفيري واشنطن ولندن في تل أبيب ضد حكومة بنيامين نتنياهو، اعتراضًا على ما وصفوه بـ"العقوبات" المفروضة على أبناء الطائفة، وتمنعهم من السفر للخارج، نظرًا لتهربهم من الخدمة العسكرية، أو رفض الخدمة من الأساس، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن عضو الكنيست السابق عن حزب "أغودات يسرائيل" مئير بوروش، مثَّل "الحريديم" عند الاستقواء بسفيري بريطانيا والولايات المتحدة في إسرائيل، مؤكدًا أن "حكومة نتنياهو تلحق ضررًا بالغًا بأبناء طائفته، وتحرمهم من أبسط حقوق السفر".

ويحاول حزب "أغودات يسرائيل" الحريدي، وهو تحالف يضم حزبي "يهدوت هاتوراه"، و"ديغل هاتوراه"، محاربة ما يصفه بـ"العقوبات" الحالية، المفروضة على المتهربين من التجنيد دون الحصول على إعفاء من الخدمة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخطوة غير المسبوقة، تجسد محاولة "الحريديم" حشد ضغوط دولية ضد حكومة الليكود.

وأشارت إلى أنه في ظل موقف الحكومة الإسرائيلية، يعجز الآلاف من اليهود "الحريديم" عن مغادرة إسرائيل بسبب أوامر التوقيف الصادرة بحقهم، نتيجةً لعدم امتثالهم للخدمة العسكرية. (ارم نيوز)
الولايات المتحدة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

العقوبات

بريطانيا

إسرائيل

نتنياهو

