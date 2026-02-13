إطلاق نار على قوة أمنية بالبصرة يخلف قتيلًا وعدة جرحى

أعلنت ، الجمعة، مقتل رجل أمن وإصابة آخرين إثر تعرض قوة أمنية لإطلاق نار مباشر بالبصرة، خلال عملية دهم لمتهمين بالقتل على خلفية نزاع عشائري.



ونقلت "واع" عن بيان للوزارة، قولها إن المفوض جبار موازي عبيد جوهر البوصالح، أحد منتسبي ، قتل إثر "تعرض قوة أمنية لإطلاق نار مباشر خلال تنفيذ عملية دهم بحق متهمين بقضية قتل على خلفية نزاع عشائري سابق".



وأضافت أن "هذا الاعتداء الإجرامي أسفر عن إصابة ثلاثة من منتسبي فوج طوارئ شمال البصرة، حيث تم نقلهم فورًا إلى إحدى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج اللازم، وهم الآن تحت الرعاية الطبية، وحالتهم الصحية مستقرة، وسط متابعة مستمرة من القيادات المعنية للاطمئنان على وضعهم الصحي".



وأكدت إلقاء القبض على "8 متهمين، من بينهم 4 متهمين رئيسين متورطين بشكل مباشر في الجريمة، فضلًا عن ضبط 4 بنادق وعجلة كانت تُستخدم في تنقلاتهم"، لافتة إلى أن "المتهمين تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليًا تمهيدًا لإحالتهم إلى المختص".



Advertisement