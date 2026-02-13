"فلسطين أكشن" تنتصر قضائيًا في لندن

قضت في اليوم الجمعة بعدم قانونية قرار الحكومة بحظر منظمة (فلسطين أكشن) المؤيدة للفلسطينيين واعتبارها منظمة إرهابية، وذلك بعد طعن قانوني قدمه أحد مؤسسيها.



وتم حظر (فلسطين أكشن) في بعد أن كثفت استهدافها لشركات دفاع في مرتبطة بإسرائيل عبر "عمل مباشر"، غالبا ما كان يتضمن إغلاق المداخل أو رش الطلاء الأحمر، بحسب " ".



وأيدت المحكمة سببين من أسباب الطعن، وقالت القاضية فيكتوريا شارب: "أدى الحظر إلى انتهاك جسيم للحق في حرية التعبير وحرية التجمع".



وأضافت أن الحظر سيظل ساريا لإتاحة الفرصة لمحامي الطرفين لمخاطبة المحكمة بشأن الخطوات التالية.



