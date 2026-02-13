ميرتس يحذر: الحريات في خطر بعصر القوى الكبرى

حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من خطر يهدد الحريات في عصر القوى الكبرى، داعيا الى إبداء الحزم للحفاظ عليها، في كلمته الجمعة في اليوم الأول من مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب "فرانس برس".



وقال ميرتس إنه "في عصر القوى الكبرى، لم تعد حريتنا مكتسبة، بل باتت مهددة"، مؤكدا أن الحفاظ عليها "يتطلب الحزم والإرادة".



وأكد أن "التضحيات" ستكون ضرورية "ليس يوما ما، لكن الآن"، وذلك في وقت تعمد فيه لزيادة إنفاقها الدفاعي في مواجهة التهديد الروسي وتراجع الدور العسكري الأمريكي في القارة في عهد الرئيس الأمريكي .



ودعا المستشار الألماني خلال كلمته إلى إحياء الثقة بين ضفتي ، متوجها إلى الأمريكيين "الأصدقاء الأعزاء" بالقول: "في عصر التنافس بين القوى الكبرى، لن تكون قوية بما يكفي لكي تعتمد على نفسها حصرا".



وتطرق إلى ما وصفه بـ"حقيقة غير مطمئنة" بالقول: "لقد نشأت فجوة وانقسام عميق بين والولايات المتحدة".



وأشار إلى أن " (الأمريكي) جاي دي قالها قبل عام هنا في ميونيخ. لقد أصاب في توصيفه"، في إشارة الى خطاب لفانس اتهم فيه أوروبا بقمع حرية التعبير وغيرها من الحقوق.



