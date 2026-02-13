تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ميرتس يحذر: الحريات في خطر بعصر القوى الكبرى

Lebanon 24
13-02-2026 | 09:10
ميرتس يحذر: الحريات في خطر بعصر القوى الكبرى
ميرتس يحذر: الحريات في خطر بعصر القوى الكبرى photos 0
حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من خطر يهدد الحريات في عصر القوى الكبرى، داعيا الى إبداء الحزم للحفاظ عليها، في كلمته الجمعة في اليوم الأول من مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب "فرانس برس". 

وقال ميرتس إنه "في عصر القوى الكبرى، لم تعد حريتنا مكتسبة، بل باتت مهددة"، مؤكدا أن الحفاظ عليها "يتطلب الحزم والإرادة". 

وأكد أن "التضحيات" ستكون ضرورية "ليس يوما ما، لكن الآن"، وذلك في وقت تعمد الدول الأوروبية فيه لزيادة إنفاقها الدفاعي في مواجهة التهديد الروسي وتراجع الدور العسكري الأمريكي في القارة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا المستشار الألماني خلال كلمته إلى إحياء الثقة بين ضفتي الأطلسي، متوجها إلى الأمريكيين "الأصدقاء الأعزاء" بالقول: "في عصر التنافس بين القوى الكبرى، لن تكون الولايات المتحدة قوية بما يكفي لكي تعتمد على نفسها حصرا". 

وتطرق إلى ما وصفه بـ"حقيقة غير مطمئنة" بالقول: "لقد نشأت فجوة وانقسام عميق بين أوروبا والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن "نائب الرئيس (الأمريكي) جاي دي فانس قالها قبل عام هنا في ميونيخ. لقد أصاب في توصيفه"، في إشارة الى خطاب لفانس اتهم فيه أوروبا بقمع حرية التعبير وغيرها من الحقوق.
