وزير الخارجية العراقي: إعادة تعيين المالكي شأن داخلي

قال حسين الجمعة إن قرار إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق "شأن داخلي".لكنه استدرك في حديث لوكالة " " على هامش ، بالقول إن "يأخذ إشارات على محمل الجد".ولفت إلى أن "العراق يرفض استخدام العنف ضد "، نافيا في الوقت ذاته أن تلعب دور الوساطة.وحول "داعش"، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق من السجناء من .وحذر من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد في سوريا في الآونة الأخيرة.