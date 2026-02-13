تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية العراقي: إعادة تعيين المالكي شأن داخلي
Lebanon 24
13-02-2026
|
09:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
وزير الخارجية
العراقي
فؤاد
حسين الجمعة إن قرار إعادة تعيين رئيس الوزراء السابق
نوري المالكي
"شأن داخلي".
لكنه استدرك في حديث لوكالة "
رويترز
" على هامش
مؤتمر ميونيخ للأمن
، بالقول إن
العراق
"يأخذ إشارات
أمريكا
على محمل الجد".
ولفت إلى أن "العراق يرفض استخدام العنف ضد
إيران
"، نافيا في الوقت ذاته أن تلعب
بغداد
دور الوساطة.
وحول "داعش"، قال حسين إن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق من السجناء من
سوريا
.
وحذر من تصاعد نشاط التنظيم المتشدد في سوريا في الآونة الأخيرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية العراقي لرويترز: قرار إعادة تعيين المالكي شأن داخلي ونأخذ إشارات أميركا على محمل الجد
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي لرويترز: قرار إعادة تعيين المالكي شأن داخلي ونأخذ إشارات أميركا على محمل الجد
13/02/2026 19:48:17
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: من غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن ضد المالكي دائمة
Lebanon 24
وزير الخارجية العراقي: من غير الواضح ما إذا كانت رؤية واشنطن ضد المالكي دائمة
13/02/2026 19:48:17
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس العراقي: نهنئ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء
Lebanon 24
الرئيس العراقي: نهنئ رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بمناسبة ترشيحه لمنصب رئيس مجلس الوزراء
13/02/2026 19:48:17
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الإطار التنسيقي: اختيار رئيس الوزراء شأن دستوري عراقي بعيدا عن الإملاءات الخارجية
Lebanon 24
الإطار التنسيقي: اختيار رئيس الوزراء شأن دستوري عراقي بعيدا عن الإملاءات الخارجية
13/02/2026 19:48:17
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤتمر ميونيخ للأمن
وزير الخارجية
نوري المالكي
مؤتمر ميونيخ
العراقي
العراق
أمريكا
ميونيخ
تابع
قد يعجبك أيضاً
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
12:28 | 2026-02-13
13/02/2026 12:28:33
Lebanon 24
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
Lebanon 24
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
12:07 | 2026-02-13
13/02/2026 12:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
Lebanon 24
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
10:40 | 2026-02-13
13/02/2026 10:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
Lebanon 24
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
10:09 | 2026-02-13
13/02/2026 10:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:28 | 2026-02-13
ترامب: المفاوضات مع إيران يجب أن تنجح وإلا سيكون يوماً سيئاً لطهران
12:07 | 2026-02-13
غروسي: التوصل إلى اتفاق مع إيران ممكن
11:00 | 2026-02-13
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
10:40 | 2026-02-13
ماكرون يحذر: معاداة السامية في فرنسا ما زالت عند مستويات مرتفعة
10:09 | 2026-02-13
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
10:05 | 2026-02-13
عودة أكثر من 5 ملايين أفغاني إلى البلاد منذ أواخر 2023
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:48:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24