لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
الحزب القومي يفوز بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في بنغلادش
Lebanon 24
13-02-2026
|
09:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
لجنة الانتخابات
في بنغلادش، اليوم الجمعة فوز
الحزب القومي
بأغلبية تزيد عن ثلثي مقاعد
البرلمان
.
وصرح
أمين اللجنة
أختر أحمد بأن أرقام اللجنة تشير إلى أن التحالف، الذي يقوده الحزب القومي حصل على 212 مقعدا مقابل 77 مقعدا لتحالف
الجماعة الإسلامية
.
وبلغت نسبة المشاركة 59%، وأيد 60% من الناخبين إجراء استفتاء على ميثاق ديموقراطي.
وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ انتفاضة العام 2024 التي أسقطت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، حيثُ
بادر
الإسلاميون بالتشكيك بنزاهة النتائج، ما ينذر بفصل جديد من التوترات الداخلية التي قد تنسف العملية السياسية في البلاد، بحسب مراقبون.
