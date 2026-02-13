الحزب القومي يفوز بأغلبية ثلثي مقاعد البرلمان في بنغلادش

أعلنت في بنغلادش، اليوم الجمعة فوز بأغلبية تزيد عن ثلثي مقاعد .



وصرح أختر أحمد بأن أرقام اللجنة تشير إلى أن التحالف، الذي يقوده الحزب القومي حصل على 212 مقعدا مقابل 77 مقعدا لتحالف .



وبلغت نسبة المشاركة 59%، وأيد 60% من الناخبين إجراء استفتاء على ميثاق ديموقراطي.



وتعتبر هذه الانتخابات هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ انتفاضة العام 2024 التي أسقطت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، حيثُ الإسلاميون بالتشكيك بنزاهة النتائج، ما ينذر بفصل جديد من التوترات الداخلية التي قد تنسف العملية السياسية في البلاد، بحسب مراقبون.



Advertisement