4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟

أعلنت 4 دول وهيئات فلكية مواعيد ولادة شهر للعام الهجري 1447، مع تباين في تحديد بداية الشهر بين يومي 18 و19 شباط، وفقاً للمعايير الفلكية المعتمدة لدى كل جهة.





فقد حددت كل من وسنغافورة يوم الخميس 19 شباط كأول أيام رمضان، استناداً إلى نتائج الحسابات الفلكية التي أشارت إلى استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 شباط 2026.





تعتمد رئاسة الشؤون على حسابات مسبقة تراعي إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك مع تركيا بجزء من الليل، وهو معيار يشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد عبر العالم العربي والإسلامي وأجزاء من الأميركيتين.





وفي سنغافورة، أعلن مجلس الشؤون الإسلامية اعتماد نفس النتيجة، موضحاً أن الحسابات أظهرت عدم إمكانية رؤية الهلال محلياً بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يمنع تحقيق شروط الرؤية الفلكية.





وبذلك تنضم سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موعد بداية الشهر، معلنة الخميس 19 شباط أول أيام رمضان، بينما لا تزال بعض الدول الأخرى تنتظر نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسمياً.





في المقابل، أعلنت قطر أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء 18 شباط 2026، حسب دار التقويم ، مؤكدة أن القرار النهائي بدخول رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (سكاي نيوز)

