Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟

Lebanon 24
13-02-2026 | 10:09
4 دول تحدد موعد غرة رمضان.. الأربعاء أم الخميس؟
أعلنت 4 دول وهيئات فلكية مواعيد ولادة هلال شهر رمضان للعام الهجري 1447، مع تباين في تحديد بداية الشهر بين يومي 18 و19 شباط، وفقاً للمعايير الفلكية المعتمدة لدى كل جهة.


فقد حددت كل من تركيا وسنغافورة يوم الخميس 19 شباط كأول أيام رمضان، استناداً إلى نتائج الحسابات الفلكية التي أشارت إلى استحالة رؤية الهلال يوم الثلاثاء 17 شباط 2026.


تعتمد رئاسة الشؤون الدينية التركية على حسابات مسبقة تراعي إمكانية رؤية الهلال من أي منطقة تشترك مع تركيا بجزء من الليل، وهو معيار يشمل نطاقاً جغرافياً واسعاً يمتد عبر العالم العربي والإسلامي وأجزاء من الأميركيتين.


وفي سنغافورة، أعلن مجلس الشؤون الإسلامية اعتماد نفس النتيجة، موضحاً أن الحسابات أظهرت عدم إمكانية رؤية الهلال محلياً بسبب غروب القمر قبل الشمس، ما يمنع تحقيق شروط الرؤية الفلكية.


وبذلك تنضم سلطنة عُمان إلى قائمة الدول التي حسمت موعد بداية الشهر، معلنة الخميس 19 شباط أول أيام رمضان، بينما لا تزال بعض الدول الأخرى تنتظر نتائج الرصد الشرعي مساء يوم التحري قبل إعلان الموعد رسمياً.


في المقابل، أعلنت قطر أن الغرة الفلكية لشهر رمضان ستكون يوم الأربعاء 18 شباط 2026، حسب دار التقويم القطري، مؤكدة أن القرار النهائي بدخول رمضان يبقى من اختصاص لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. (سكاي نيوز) 
عربي-دولي

منوعات

سكاي نيوز

الدينية

التركية

إسلامي

القطري

التركي

تركيا

رمضان

