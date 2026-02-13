أوكرانيا تؤكد مساندتها لوحدة الأراضي ودعم المعارضة الإيرانية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير ، اليوم الجمعة، إنه التقى رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران وأحد أكبر قادة ، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" "ناقشنا أهمية تشديد على النظام وأي أنظمة دكتاتورية أخرى".وذكر زيلينسكي أن المباحثات تركزت على سبل دعم الشعب الإيراني وضرورة تشديد العقوبات الدولية على النظام الحاكم والأنظمة الديكتاتورية الأخرى.وأدان الطرفان بشدة التعاون العسكري بين وإيران، لا سيما تزويد لموسكو بالصواريخ الباليستية ومنح تراخيص إنتاجها، واصفين هذه الشراكة بأنها تهديد حقيقي يتجاوز حدود ليشمل المنطقة بأسرها.كما وجّه زيلينسكي الشكر لبهلوي على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا استعداد لتقديم المساندة اللازمة لحماية الأرواح.