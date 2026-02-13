تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا تؤكد مساندتها لوحدة الأراضي ودعم المعارضة الإيرانية

Lebanon 24
13-02-2026 | 13:10
A-
A+
أوكرانيا تؤكد مساندتها لوحدة الأراضي ودعم المعارضة الإيرانية
أوكرانيا تؤكد مساندتها لوحدة الأراضي ودعم المعارضة الإيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنه التقى رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران وأحد أكبر قادة المعارضة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" "ناقشنا أهمية تشديد العقوبات على النظام الإيراني وأي أنظمة دكتاتورية أخرى".

وذكر زيلينسكي أن المباحثات تركزت على سبل دعم الشعب الإيراني وضرورة تشديد العقوبات الدولية على النظام الحاكم والأنظمة الديكتاتورية الأخرى.


وأدان الطرفان بشدة التعاون العسكري بين روسيا وإيران، لا سيما تزويد طهران لموسكو بالصواريخ الباليستية ومنح تراخيص إنتاجها، واصفين هذه الشراكة بأنها تهديد حقيقي يتجاوز حدود أوكرانيا ليشمل المنطقة بأسرها.

كما وجّه زيلينسكي الشكر لبهلوي على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا استعداد كييف لتقديم المساندة اللازمة لحماية الأرواح.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية تعبر عن القلق الشديد إزاء تصاعد العنف في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسلامة أراضيه
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أنقرة تؤكد دعمها لأي مبادرة سورية لتعزيز وحدة وسلامة البلاد
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قطر تؤكد على وحدة اليمن وسلامة أراضيه
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: نؤكد على دعم مصر الكامل لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية ومؤسساتها الشرعية
lebanon 24
Lebanon24
13/02/2026 22:18:33 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيرانية

الإيراني

زيلينسكي

العقوبات

أوكرانيا

المعارضة

بات على

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:28 | 2026-02-13
Lebanon24
13:47 | 2026-02-13
Lebanon24
13:41 | 2026-02-13
Lebanon24
13:33 | 2026-02-13
Lebanon24
13:21 | 2026-02-13
Lebanon24
13:00 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24