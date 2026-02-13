تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
عربي-دولي
أوكرانيا تؤكد مساندتها لوحدة الأراضي ودعم المعارضة الإيرانية
Lebanon 24
13-02-2026
|
13:10
photos
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير
زيلينسكي
، اليوم الجمعة، إنه التقى رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران وأحد أكبر قادة
المعارضة
، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.
وكتب زيلينسكي في منشور على منصة "إكس" "ناقشنا أهمية تشديد
العقوبات
على النظام
الإيراني
وأي أنظمة دكتاتورية أخرى".
وذكر زيلينسكي أن المباحثات تركزت على سبل دعم الشعب الإيراني وضرورة تشديد العقوبات الدولية على النظام الحاكم والأنظمة الديكتاتورية الأخرى.
وأدان الطرفان بشدة التعاون العسكري بين
روسيا
وإيران، لا سيما تزويد
طهران
لموسكو بالصواريخ الباليستية ومنح تراخيص إنتاجها، واصفين هذه الشراكة بأنها تهديد حقيقي يتجاوز حدود
أوكرانيا
ليشمل المنطقة بأسرها.
كما وجّه زيلينسكي الشكر لبهلوي على دعمه لوحدة أراضي أوكرانيا، مؤكدًا استعداد
كييف
لتقديم المساندة اللازمة لحماية الأرواح.
