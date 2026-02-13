الحسكة تشهد تحولاً تاريخياً بتنفيذ اتفاق نقل السلطة

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع
مرسوما يقضي بتعيين نور الدين أحمد عيسى
محافظًا للحسكة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السورية
"سانا"، اليوم الجمعة.
وكانت وسائل إعلام أفادت قبل أيام بأن عيسى باشر مهامه محافظا جديدا للحسكة.
وفي تصريح لموقع "رووداو" الكردي
، وصف عيسى المرحلة التي تلت اتفاق "قسد" مع دمشق
بأنها مرحلة جديدة، قائلاً إنها المرة الأولى التي يدير فيها الكرد المحافظة.
وبحسب ما تداولته منصات سورية
، فإن عيسى، المعروف بلقب "أبو عمر خانيكا"، شخصية كردية سورية بارزة، جرى ترشيحه في 31 يناير 2026، من قبل قوات سوريا الديمقراطية
(قسد) لمنصب محافظ الحسكة ضمن الاتفاق مع الحكومة السورية.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الدفاع
السورية إن قوات الجيش بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد".
وأفادت هيئة العمليات في الجيش بأن قوى الأمن الداخلي
انتشرت في المناطق التي انسحب منها الجيش.