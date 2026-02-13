الحسكة تشهد تحولاً تاريخياً بتنفيذ اتفاق نقل السلطة

أصدر الرئيس السوري أحمد مرسوما يقضي بتعيين نور الدين أحمد محافظًا للحسكة، بحسب ما أعلنته "سانا"، اليوم الجمعة.وكانت وسائل إعلام أفادت قبل أيام بأن عيسى باشر مهامه محافظا جديدا للحسكة.وفي تصريح لموقع "رووداو" ، وصف عيسى المرحلة التي تلت اتفاق "قسد" مع بأنها مرحلة جديدة، قائلاً إنها المرة الأولى التي يدير فيها الكرد المحافظة.وبحسب ما تداولته منصات ، ‏فإن عيسى، المعروف بلقب "أبو عمر خانيكا"، شخصية كردية سورية بارزة، جرى ترشيحه في 31 يناير 2026، من قبل قوات (قسد) لمنصب محافظ الحسكة ضمن الاتفاق مع الحكومة السورية.ويوم الثلاثاء الماضي، قالت السورية إن قوات الجيش بدأت بالانسحاب من محيط مدينة الحسكة تطبيقًا للاتفاق المبرم بين الحكومة و"قسد".وأفادت هيئة العمليات في الجيش بأن انتشرت في المناطق التي انسحب منها الجيش.