تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أميركا تحاصر إيران.. هل اقتربت المعركة؟

Lebanon 24
13-02-2026 | 16:17
A-
A+
أميركا تحاصر إيران.. هل اقتربت المعركة؟
أميركا تحاصر إيران.. هل اقتربت المعركة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتسارع وتيرة التحركات العسكرية الأميركية في مياه الخليج والشرق الأوسط، وسط انتشار واسع وغير اعتيادي لحاملات طائرات ومدمرات وقاذفات استراتيجية تتموضع حول إيران من مختلف الاتجاهات.
 
 
وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إرسال "مجموعة حاملة طائرات كبيرة جداً" إلى إيران، مع إبداء أمله بإمكانية التوصل إلى اتفاق. 


لكن ترامب في الوقت نفسه، لوّح بإرسال حاملة ثانية في حال تعثر المسار التفاوضي.


إلى ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بنقل أكثر من 12 طائرة هجومية إضافية من طراز "إف-15 إي" إلى المنطقة، مع الإبقاء على قاذفات "بي-2" وأخرى بعيدة المدى في حالة جهوزية تامة، تحسباً لأي قرار باستهداف إيران.


وبحسب الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين كبار، تشمل الخيارات العسكرية المطروحة أمام ترامب ضرب البرنامج النووي الإيراني ومنظومات الصواريخ الباليستية، فضلاً عن احتمال تنفيذ عمليات لقوات كوماندوز تستهدف مواقع عسكرية محددة.


وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأميركية إقلاع سرب المروحيات القتالية البحري 21 من على متن السفينة "سانتا باربرا" في الخليج، لتنفيذ مهام تتصل بمكافحة الألغام وعمليات الإنقاذ، في مؤشر إضافي على مستوى الاستنفار المرتفع في محيط إيران.


وتتموضع القطع الحربية الأميركية في نقاط استراتيجية تحيط بإيران. ففي شمال بحر العرب، ترابط حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" برفقة ثلاث مدمرات. 
 

كذلك، دفع البنتاغون بمدمرتين إضافيتين إلى مضيق هرمز، وثلاث سفن مقاتلة إلى مياه الخليج قبالة السواحل الإيرانية، إلى جانب سفينة في شمال البحر الأحمر، واثنتين في شرق البحر المتوسط قبالة إسرائيل. في المقابل، تبقى مواقع غواصتين نوويتين طي الكتمان.
 

وتُعد المدمرات عنصراً أساسياً في أي سيناريو هجومي محتمل، نظراً لما تحمله من صواريخ "توماهوك" الهجومية، إضافة إلى أنظمة دفاع صاروخي قادرة على اعتراض التهديدات الجوية.


أيضاً، تضم حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" أسراباً من مقاتلات "إف-35 سي" و"إف-18"، القادرة على تنفيذ ضربات داخل المجال الجوي الإيراني من دون الحاجة لعبور أجواء دول المنطقة.


بالتوازي، تستعد قواعد جوية داخل الولايات المتحدة، ولا سيما تلك التي تستضيف قاذفات استراتيجية من طراز "بي-1" و"بي-2"، القادرة على تنفيذ ضربات بعيدة المدى بدعم من طائرات التزود بالوقود جواً.


ولا يقتصر الانتشار العسكري على الشرق الأوسط، إذ يشمل أيضاً قواعد في أوروبا، إضافة إلى قاعدة "دييغو غارسيا" التي استخدمها البنتاغون في ضرب إيران الصيف الماضي.


ورغم أن هذا الحشد يبدو كطوق متعدد المحاور حول إيران، نقلت "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أميركيين أن ترامب لم يحسم قراره بعد بشأن توجيه ضربة، مع بقاء الخيار الدبلوماسي مطروحاً، وإن كان مقروناً بتهديد عسكري غير مسبوق.


تباين في قراءة المشهد


وبينما يرصد المراقبون هذا الحشد العسكري غير المسبوق، يتباين التحليل بين الجانبين الإيراني والأميركي بشأن دوافعه وأهدافه الحقيقية.


فمن وجهة نظر إيرانية، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران حسين رويوران أن موقف بلاده من المباحثات مع الولايات المتحدة ثابت ولم يتغير.


وشدد على استعداد طهران لحوار جدي بشأن البرنامج النووي فقط، مع رفضها القاطع إدراج ملف الصواريخ أو السياسات الإقليمية ضمن أي تفاوض، باعتبارها قضايا سيادية.


ووصف رويوران التحشيد العسكري الأميركي وتحريك حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد فورد" بأنه "بروباغندا إعلامية"، لكنه حذر من أن استمرار التهديد المتبادل قد يقود إلى تصعيد خطير في منطقة حساسة.


وأشار إلى أن أي مواجهة قد تكون لها تداعيات واسعة، في ظل أهمية مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.


وفي المقابل، يقدم المحلل السياسي الأميركي وعضو الحزب الجمهوري بشار جرار قراءة مغايرة تماماً، إذ اعتبر أن ما تقوم به إدارة ترمب من تحريك حاملة الطائرات يندرج ضمن ما وصفه بـ"الدبلوماسية عبر القوة".


وأوضح جرار أن ترمب لا يؤمن بسياسة الاحتواء التقليدية، بل يعتمد الضغط الإعلامي والاقتصادي والعسكري بالتوازي مع التفاوض، وأشار إلى أن الرئيس الأميركي لا يريد اتفاقاً يقتصر على الملف النووي فقط، بل يسعى إلى معالجة أربع قضايا تشمل:

- البرنامج النووي.
- الصواريخ الباليستية.
- نفوذ إيران الإقليمي.
- سلوك إيران الدولي.


وذكر أن إرسال حاملة الطائرات إلى المنطقة يمثل رسالة ضغط تفاوضي، مؤكداً أن ترمب يريد إنجازاً يختلف عن اتفاق إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي سبق أن انسحب منه ترمب في ولايته الأولى. (الجزيرة نت)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أميركا تحشد ضدّ إيران... هل اقتربت الحرب؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
هل اقتربت الضربة الأميركية على ايران؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تحشد عسكريّاً وتستعدّ... هل اقتربت الضربة ضدّ إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 00:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإيرانية

الإيراني

الجمهوري

إسرائيل

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:44 | 2026-02-13
Lebanon24
16:37 | 2026-02-13
Lebanon24
16:31 | 2026-02-13
Lebanon24
16:12 | 2026-02-13
Lebanon24
16:00 | 2026-02-13
Lebanon24
15:54 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24