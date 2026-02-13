تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عملية أميركية ضد إيران "قد تستمر لأسابيع".. وكالة رويترز تكشف
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعد الجيش الأميركي لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد
إيران
إذا أمر
الرئيس دونالد ترامب
بشن هجوم، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
عن مسؤولين أميركيين.
وأشارت المصادر إلى أن الطبيعة الحساسة للتخطيط تمثل مخاطر قد تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين
الولايات المتحدة
وإيران.
كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إنه من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن
أوكرانيا
وإيران في
جنيف
يوم الثلاثاء.
وأضاف المصدر أن وفدا أميركيا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب
الإيراني
صباح الثلاثاء.
وذكر المصدر أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن
روسيا
وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.
