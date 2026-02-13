عملية أميركية ضد إيران "قد تستمر لأسابيع".. وكالة رويترز تكشف

يستعد الجيش الأميركي لاحتمال شن عمليات متواصلة تستمر أسابيع ضد إذا أمر بشن هجوم، وفق ما نقلت وكالة عن مسؤولين أميركيين.وأشارت المصادر إلى أن الطبيعة الحساسة للتخطيط تمثل مخاطر قد تهدد الجهود الدبلوماسية الجارية بين وإيران.كما نقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله، إنه من المقرر عقد جولتين من المفاوضات الدبلوماسية بشأن وإيران في يوم الثلاثاء.وأضاف المصدر أن وفدا أميركيا يضم المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيلتقي مع الجانب صباح الثلاثاء.وذكر المصدر أن ويتكوف وكوشنر سيشاركان بعد ذلك في محادثات ثلاثية مع ممثلين عن وأوكرانيا مساء اليوم نفسه.