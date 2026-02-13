تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يؤكد: روسيا تريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.. وهذا ما طلبه من زيلينسكي

Lebanon 24
13-02-2026 | 23:30
A-
A+
ترامب يؤكد: روسيا تريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.. وهذا ما طلبه من زيلينسكي
ترامب يؤكد: روسيا تريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.. وهذا ما طلبه من زيلينسكي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان روسيا تريد التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا، معتبرا أن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التحرك في هذا الشأن.

وقال ترامب أمس الجمعة للصحفيين خارج البيت الأبيض: "روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وسيتعين على زيلينسكي التحرك، وإلا فإنه سيضيع فرصة رائعة".

وفي حديثه خلال إحدى فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، رفض زيلينسكي مجددا المطالب الروسية بتسليم منطقة دونباس الشرقية كما طالبت موسكو كشرط للسلام.

وأشار إلى نحو 200 ألف أوكراني ما زالوا يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المنطقة الغنية بالموارد، والتي استولت روسيا على أجزاء واسعة منها منذ بداية الحرب في شباط 2022.

وقال زيلينسكي في الحدث الذي أقامته صحيفة بوليتيكو: "يجب أن أذهب إليهم، إلى كل شقة، وأطرق وأقول: انظروا، فكرة رائعة. انسوا منزلكم، انسوا كل شيء، أقاربكم، كل شيء، اخرجوا من منزلكم لأن هذه هي الفكرة الرائعة بين الرؤساء الكبار".

وكانت إدارة ترامب تضغط على كييف للموافقة على التخلي عن دونباس، وهو الطلب الذي يرفضه زيلينسكي باستمرار.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب: لدينا دعم كبير من قادة أوروبا للتوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: إيران تريد التوصل لاتفاق
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: الإشارات من روسيا تؤكد أنها لا تريد السلام مع أوروبا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: نقترب كثيرا من التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:26 Lebanon 24 Lebanon 24

فولوديمير زيلينسكي

دونالد ترامب

البيت الأبيض

إدارة ترامب

فولوديمير

أوكرانيا

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:33 | 2026-02-14
Lebanon24
01:31 | 2026-02-14
Lebanon24
00:29 | 2026-02-14
Lebanon24
00:17 | 2026-02-14
Lebanon24
23:43 | 2026-02-13
Lebanon24
23:40 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24