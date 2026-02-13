ترامب يؤكد: روسيا تريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.. وهذا ما طلبه من زيلينسكي

أعلن الرئيس الأميركي ان تريد التوصل إلى اتفاق بشأن ، معتبرا أن على الرئيس الأوكراني التحرك في هذا الشأن.وقال أمس الجمعة للصحفيين خارج : "روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وسيتعين على التحرك، وإلا فإنه سيضيع فرصة رائعة".وفي حديثه خلال إحدى فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، رفض زيلينسكي مجددا المطالب الروسية بتسليم منطقة دونباس الشرقية كما طالبت كشرط للسلام.وأشار إلى نحو 200 ألف أوكراني ما زالوا يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المنطقة الغنية بالموارد، والتي استولت روسيا على أجزاء واسعة منها منذ بداية الحرب في شباط 2022.وقال زيلينسكي في الحدث الذي أقامته صحيفة بوليتيكو: "يجب أن أذهب إليهم، إلى كل شقة، وأطرق وأقول: انظروا، فكرة رائعة. انسوا منزلكم، انسوا كل شيء، أقاربكم، كل شيء، اخرجوا من منزلكم لأن هذه هي الفكرة الرائعة بين الرؤساء الكبار".وكانت تضغط على للموافقة على التخلي عن دونباس، وهو الطلب الذي يرفضه زيلينسكي باستمرار.