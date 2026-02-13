تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ترامب يؤكد: روسيا تريد التوصل لاتفاق بشأن أوكرانيا.. وهذا ما طلبه من زيلينسكي
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:30
أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ان
روسيا
تريد التوصل إلى اتفاق بشأن
أوكرانيا
، معتبرا أن على الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
التحرك في هذا الشأن.
وقال
ترامب
أمس الجمعة للصحفيين خارج
البيت الأبيض
: "روسيا تريد التوصل إلى اتفاق وسيتعين على
زيلينسكي
التحرك، وإلا فإنه سيضيع فرصة رائعة".
وفي حديثه خلال إحدى فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الجمعة، رفض زيلينسكي مجددا المطالب الروسية بتسليم منطقة دونباس الشرقية كما طالبت
موسكو
كشرط للسلام.
وأشار إلى نحو 200 ألف أوكراني ما زالوا يعيشون في الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من المنطقة الغنية بالموارد، والتي استولت روسيا على أجزاء واسعة منها منذ بداية الحرب في شباط 2022.
وقال زيلينسكي في الحدث الذي أقامته صحيفة بوليتيكو: "يجب أن أذهب إليهم، إلى كل شقة، وأطرق وأقول: انظروا، فكرة رائعة. انسوا منزلكم، انسوا كل شيء، أقاربكم، كل شيء، اخرجوا من منزلكم لأن هذه هي الفكرة الرائعة بين الرؤساء الكبار".
وكانت
إدارة ترامب
تضغط على
كييف
للموافقة على التخلي عن دونباس، وهو الطلب الذي يرفضه زيلينسكي باستمرار.
