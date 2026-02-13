كيم يشيد بجنوده الذين يقاتلون لصالح روسيا ضد أوكرانيا

خلال زيارته نصبا تذكاريا يتم بناؤه لضحايا الحرب، أشاد الزعيم الكوري كيم جونغ أون بـ"الشجاعة التي لا مثيل لها" لجنود بلاده الذين يقاتلون إلى جانب القوات الروسية ضد .



وقال كيم أمس الجمعة أثناء تفقده الموقع بحسب الوكالة الكورية الشمالية الرسمية: "يجب أن تحفر الشجاعة التي لا مثيل لها والبطولة التي يظهرها جنود الجيش الشعبي الكوري الذين يشاركون في العمليات العسكرية الخارجية، في التاريخ كرمز للقوة التي لا تقهر".



وحضر سفير لدى كوريا الشمالية مراسم وضع حجر الأساس لـ"متحف المآثر القتالية التذكاري" في أكتوبر، حين قال كيم إن العلاقات مع وصلت إلى "ذروة تاريخية".



ولم يذكر تقرير المركزية الكورية اليوم السبت روسيا، إلا أن كيم جونغ أون تعهد في وقت سابق من هذا الأسبوع، في رسالة نشرتها الوكالة، "دعما غير مشروط" لكل سياسات وقراراته.



