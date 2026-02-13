تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:37
أكد مكتب رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر انه يعتزم حث
أوروبا
على الحد من اعتمادها على
الولايات المتحدة
على الصعيد الدفاعي، وذلك في كلمة سيلقيها في مؤتمر ميونيخ للأمن.
ونشرت رئاسة الحكومة مقتطفات من الكلمة التي سيلقيها ستارمر، اليوم السبت، جاء فيها: "أتحدث عن رؤية للأمن
الأوروبي
وعن قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية" من دون أن يعني ذلك انسحابا أميركيا "بل تلبية لنداء يدعو إلى تقاسم أكبر للأعباء ويعيد صياغة الروابط".
ويأتي هذا المؤتمر فيما لا يزال
القادة
الأوروبيون قلقين من أنه لن يكون من الممكن بعد الآن الاعتماد على الولايات المتحدة بقيادة
دونالد ترامب
كضامن لأمنهم.
ومنذ عودته إلى
البيت الأبيض
العام الماضي، انتقد
ترامب
مرارا الدول الأوروبية لعدم تقاسمها بما يكفي عبء الدفاع المشترك، وأثار تساؤلات حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).
ويسارع الأعضاء الأوروبيون في الناتو إلى تعزيز دفاعاتهم في مواجهة
موسكو
والتي ستدخل حربها في
أوكرانيا
عامها الخامس هذا الشهر.
