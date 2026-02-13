ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي

أكد مكتب رئيس الوزراء كير ستارمر انه يعتزم حث على الحد من اعتمادها على على الصعيد الدفاعي، وذلك في كلمة سيلقيها في مؤتمر ميونيخ للأمن.ونشرت رئاسة الحكومة مقتطفات من الكلمة التي سيلقيها ستارمر، اليوم السبت، جاء فيها: "أتحدث عن رؤية للأمن وعن قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية" من دون أن يعني ذلك انسحابا أميركيا "بل تلبية لنداء يدعو إلى تقاسم أكبر للأعباء ويعيد صياغة الروابط".ويأتي هذا المؤتمر فيما لا يزال الأوروبيون قلقين من أنه لن يكون من الممكن بعد الآن الاعتماد على الولايات المتحدة بقيادة كضامن لأمنهم.ومنذ عودته إلى العام الماضي، انتقد مرارا الدول الأوروبية لعدم تقاسمها بما يكفي عبء الدفاع المشترك، وأثار تساؤلات حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).ويسارع الأعضاء الأوروبيون في الناتو إلى تعزيز دفاعاتهم في مواجهة والتي ستدخل حربها في عامها الخامس هذا الشهر.