تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي

Lebanon 24
13-02-2026 | 23:37
A-
A+
ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي
ستارمر سيحث أوروبا على الحد من اعتمادها على أميركا على الصعيد الدفاعي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر انه يعتزم حث أوروبا على الحد من اعتمادها على الولايات المتحدة على الصعيد الدفاعي، وذلك في كلمة سيلقيها في مؤتمر ميونيخ للأمن.

ونشرت رئاسة الحكومة مقتطفات من الكلمة التي سيلقيها ستارمر، اليوم السبت، جاء فيها: "أتحدث عن رؤية للأمن الأوروبي وعن قدر أكبر من الاستقلالية الأوروبية" من دون أن يعني ذلك انسحابا أميركيا "بل تلبية لنداء يدعو إلى تقاسم أكبر للأعباء ويعيد صياغة الروابط".

ويأتي هذا المؤتمر فيما لا يزال القادة الأوروبيون قلقين من أنه لن يكون من الممكن بعد الآن الاعتماد على الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب كضامن لأمنهم.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، انتقد ترامب مرارا الدول الأوروبية لعدم تقاسمها بما يكفي عبء الدفاع المشترك، وأثار تساؤلات حول مستقبل حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ويسارع الأعضاء الأوروبيون في الناتو إلى تعزيز دفاعاتهم في مواجهة موسكو والتي ستدخل حربها في أوكرانيا عامها الخامس هذا الشهر.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء البريطاني: يجب على أوروبا الحدّ من اعتمادها الدائم على الولايات المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين ترفض الانضمام لمفاوضات الحد من التسلح مع أميركا وروسيا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر يمنية: قوات الطوارئ تم سحبها من الحدود السعودية مع صعدة لاقتحام حضرموت
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع روسيا: نخطط لتزويد قواتنا بنحو 21 مليون وحدة من أسلحة التدمير خلال 2026
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 08:57:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الاستقلال

البريطاني

أوكرانيا

الأوروبي

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:33 | 2026-02-14
Lebanon24
01:31 | 2026-02-14
Lebanon24
00:29 | 2026-02-14
Lebanon24
00:17 | 2026-02-14
Lebanon24
23:43 | 2026-02-13
Lebanon24
23:40 | 2026-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24