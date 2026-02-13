ترامب يتفاوض مع إيران لكن صبره ينفد!

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الرئيس الأميركي مهتم بالتفاوض مع لكن صبره بدأ ينفد في الوقت نفسه.



وذكر موقع " " نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن الاعتقاد السائد أن رئيس لا يزال معنيا بإجراء مفاوضات مع إيران، لكنهم يقدرون أيضا أن صبر ترامب آخذ في النفاد.



وبعد زيارة إلى ولقائه بالرئيس الأميركي، من المتوقع أن يصل السيناتور ليندسي غراهام، المقرب من ترامب، إلى الأسبوع المقبل، ويتبنى غراهام مواقف حازمة مؤيدة لإسقاط النظام في ، وقد التقى خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل برئيس الموساد ورئيس الوزراء.



ومن المتوقع أن يعقد نتنياهو، غدا الأحد، اجتماعا أمنيا بشأن إيران، حيث سيقدم فيه آخر المستجدات حول تفاصيل زيارته للولايات المتحدة.





