"نموذج كلود".. هكذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي في القبض على مادورو

كشف مصدران مطلعان لموقع "أكسيوس" الإخباري ان الجيش الأميركي استخدم نموذج "كلود" التابع لشركة "أنثروبيك"، خلال عملية القبض على .وذكر المصدران أن "كلود" استخدم في التحضير للقبض على وأيضا أثناء العملية الفعلية، التي وقعت قبل أسابيع في كراكاس بالتزامن مع هجوم عسكري أميركي.ولم يتمكن "أكسيوس" من تأكيد الدور الدقيق الذي لعبه البرنامج في عملية القبض على مادورو، إلا أن الجيش الأميركي استخدمه سابقا لتحليل صور الأقمار الاصطناعية والمعلومات الاستخباراتية.وتتميز نماذج الذكاء الاصطناعي بقدرتها على معالجة البيانات بسرعة فائقة وفي الوقت الفعلي، وهي ميزة ثمينة تستغلها الأميركية (بنتاغون) نظرا للبيئات المضطربة التي تجري فيها العمليات العسكرية.ولم يقتل أي عسكري أميركي في الهجوم على ، التي أعلنت، إلى جانب كوبا، مقتل العشرات من جنودهما وأفراد أمنهما.ويطالب شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة بالسماح له باستخدام نماذجها في أي سيناريو، طالما أنها "تلتزم بالقانون" من وجهة نظره.و"أنثروبيك"، التي تعرّف نفسها بأنها رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الحريص على وضع السلامة في المقام الأول، تجري مفاوضات حاليا مع البنتاغون بشأن شروط الاستخدام، وتسعى الشركة تحديدا إلى ضمان عدم استخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية للأميركيين، أو لتشغيل أسلحة ذاتية العمل بشكل كامل.وأعربت الشركة لموقع "أكسيوس"، عن "ثقتها التامة بالتزام الجيش بسياسة الاستخدام الحالية في جميع الحالات، التي تتضمن قيودا إضافية".