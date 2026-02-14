تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
زيلينسكي يعاتب ترامب: "تضغط علينا"
Lebanon 24
14-02-2026
|
00:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما يرتقب أن تعقد جولة ثالثة من المفاوضات الروسية
الأوكرانية
بحضور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في جنيف الثلاثاء المقبل، حث الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أوكرانيا
على التحرك والمضي قدماً.
في المقابل، بدا الرئيس الأوكراني الذي كد أكثر من مرة استعداد بلاده للتفاوض من أجل وقف الحرب، عاتباً على هذا الضغط الأميركي الذي يمارس عليه. وقال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو"، إن "
واشنطن
ترسل إشارات أكثر لبلاده بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح".
كما اعتبر أن
الكرملين
يماطل في المفاوضات من أجل محاولة تطبيع العلاقات مع
الولايات المتحدة
وتخفيف
العقوبات
. وشدد على أن واشنطن وحدها من تملك القوة السياسية والمالية لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.
وكان الرئيس الأوكراني وصل الجمعة إلى ميونيخ لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين، سعيا لكسب دعم الحلفاء قبل بدء المحادثات.
