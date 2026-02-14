زيلينسكي يعاتب ترامب: "تضغط علينا"

فيما يرتقب أن تعقد جولة ثالثة من المفاوضات الروسية بحضور المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنير في جنيف الثلاثاء المقبل، حث الرئيس الأميركي على التحرك والمضي قدماً.

في المقابل، بدا الرئيس الأوكراني الذي كد أكثر من مرة استعداد بلاده للتفاوض من أجل وقف الحرب، عاتباً على هذا الضغط الأميركي الذي يمارس عليه. وقال في تصريحات لصحيفة "بوليتيكو"، إن " ترسل إشارات أكثر لبلاده بضرورة تقديم تنازلات لا لروسيا وهذا ليس الموقف الصحيح".



كما اعتبر أن يماطل في المفاوضات من أجل محاولة تطبيع العلاقات مع وتخفيف . وشدد على أن واشنطن وحدها من تملك القوة السياسية والمالية لوقف الحرب الروسية على أوكرانيا.



وكان الرئيس الأوكراني وصل الجمعة إلى ميونيخ لعقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين، سعيا لكسب دعم الحلفاء قبل بدء المحادثات.