Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بين عبدي والشيباني سلام حار.. و"صورة بألف كلمة"

Lebanon 24
14-02-2026 | 01:31
بين عبدي والشيباني سلام حار.. وصورة بألف كلمة
شهدت أروقة مؤتمر مينيخ للأمن أمس جلسات حوارية عديدة بين قادة الدولة، إلا أن لقاء بين وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قبيل دخولهما معاً للاجتماع بوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، استوقف العديد من السوريين.
فقد التقطت عدسات الكاميرا سلاماً حاراً بين الشيباني وعبدي، وابتسامات، في مشهد غير مسبوق.

كما علق المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توم براك على هذا اللقاء، ونشر على حسابه في إكس مساء أمس الجمعة، صورة جمعت الشيباني وروبيو وعبدي، وعلق كاتباً " صورة بألف كلمة.. بداية جديدة"، في إشارة إلى الاتفاق الذي تم مؤخراً بين قسد والحكومة السورية والذي فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما، ومساراً نحو سوريا موحدة.
وكان قائد قسد أكد أن الاجتماع كان جيداً وإيجابياً. وأضاف في منشور على إكس أن اللقاء تناول آليات تنفيذ الاتفاق ومراحله المقبلة.

كما أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة على دورها في تسهيل التوصل إلى الاتفاق ودعم مساره.

يذكر أن قسد ودمشق كان وقعا في 30 يناير الماضي اتفاقا جديدا شاملا نص على تثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين وبدء خطوات الاندماج الكلي للقوات الكردية ضمن القوات الحكومية.

فيما سلمت قسد مراكزها العسكرية في الحسكة والقامشلي إلى قوات الأمن الحكومية التي دخلتها الشهر الماضي، فضلاً عن مطارات وحقول نفطية في شمال شرق البلاد.

جاءت تلك التطورات بعد مواجهات عسكرية في حلب ودير الزور والرقة وغيرها شمال شرق سوريا، تمكنت إثرها القوات السورية من السيطرة على تلك المناطق.

كما أتت بعد وساطات ومساع أميركية من أجل دفع الجانبين للتهدئة والتوصل لاتفاق نهائي.
الخارجية السورية: الشيباني اجتمع مع وزير الخارجية الأميركي ومظلوم عبدي في ميونيخ
كلمة لرئيس "لجنة التكنوقراط" الفلسطينية أمام "مجلس السلام"
وسائل إعلام كردية: مظلوم عبدي تكلم مع الرئيس السوري هاتفيّاً
خدمات متبادلة بين سلام و"حزب الله"
