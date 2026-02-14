تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان
Lebanon 24
14-02-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعرب
مجلس الأمن الدولي
عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق
الاستوائية
في
جنوب السودان
وفي أنحاء البلاد كافة، وحذّر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.
ودعا بيان صادر عن المجلس الأطراف كافة إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل
القضايا
عبر الحوار، مشيراً إلى أن "تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوّض قدرة بعثة
الأمم المتحدة
هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها".
وأشار البيان إلى أن "الأعضاء دعوا قادة جنوب
السودان
إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية تعبر عن القلق الشديد إزاء تصاعد العنف في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسلامة أراضيه
Lebanon 24
الخارجية الباكستانية تعبر عن القلق الشديد إزاء تصاعد العنف في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسلامة أراضيه
14/02/2026 11:34:53
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة الإمارات: نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن ونعرب عن أسفنا إزاء التصعيد القائم
Lebanon 24
دولة الإمارات: نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن ونعرب عن أسفنا إزاء التصعيد القائم
14/02/2026 11:34:53
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين في حلب
Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين في حلب
14/02/2026 11:34:53
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مصدومون إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن في إيران
Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مصدومون إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن في إيران
14/02/2026 11:34:53
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
جنوب السودان
الأمن الدولي
مجلس الأمن
الاستوائية
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"
Lebanon 24
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"
04:29 | 2026-02-14
14/02/2026 04:29:39
Lebanon 24
Lebanon 24
روبيو يحذر من احتمال تفجر كارثة عالمية جديدة
Lebanon 24
روبيو يحذر من احتمال تفجر كارثة عالمية جديدة
04:27 | 2026-02-14
14/02/2026 04:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاوضات المصالح تُسقط فرضية التسوية
Lebanon 24
مفاوضات المصالح تُسقط فرضية التسوية
04:00 | 2026-02-14
14/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفق الاتفاق مع الحكومة.. قسد تستمر بالانسحاب من عدد من المدن السورية
Lebanon 24
وفق الاتفاق مع الحكومة.. قسد تستمر بالانسحاب من عدد من المدن السورية
03:47 | 2026-02-14
14/02/2026 03:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها
Lebanon 24
حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها
03:38 | 2026-02-14
14/02/2026 03:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:29 | 2026-02-14
غوتيريش: يجب وقف إطلاق النار في السودان "فورا"
04:27 | 2026-02-14
روبيو يحذر من احتمال تفجر كارثة عالمية جديدة
04:00 | 2026-02-14
مفاوضات المصالح تُسقط فرضية التسوية
03:47 | 2026-02-14
وفق الاتفاق مع الحكومة.. قسد تستمر بالانسحاب من عدد من المدن السورية
03:38 | 2026-02-14
حماس لا تعترض على قوات حفظ السلام في غزة.. ولكن هذه شروطها
03:30 | 2026-02-14
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 11:34:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24