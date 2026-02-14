مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان

أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق في وفي أنحاء البلاد كافة، وحذّر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.

ودعا بيان صادر عن المجلس الأطراف كافة إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل عبر الحوار، مشيراً إلى أن "تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوّض قدرة بعثة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها".

وأشار البيان إلى أن "الأعضاء دعوا قادة جنوب إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة".

