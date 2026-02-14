تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان

Lebanon 24
14-02-2026 | 02:06
A-
A+
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان
مجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في السودان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في ولايتي جونقلي وشرق الاستوائية في جنوب السودان وفي أنحاء البلاد كافة، وحذّر من أن أولئك الذين يصدرون أوامر بارتكاب جرائم حرب قد يُحاسبون بموجب القانون الدولي.
ودعا بيان صادر عن المجلس الأطراف كافة إلى وقف الأعمال العدائية المستمرة وحل القضايا عبر الحوار، مشيراً إلى أن "تدهور الوضع الأمني يفاقم الاحتياجات الإنسانية ويقوّض قدرة بعثة الأمم المتحدة هناك على تنفيذ المهام المكلفة بها".
وأشار البيان إلى أن "الأعضاء دعوا قادة جنوب السودان إلى الانخراط في حوار حقيقي مع الأحزاب حول التغييرات المحتملة لاتفاقية السلام لعام 2018، عبر عملية شاملة وشفافة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الباكستانية تعبر عن القلق الشديد إزاء تصاعد العنف في اليمن وتؤكد دعمها لوحدته وسلامة أراضيه
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
دولة الإمارات: نتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في اليمن ونعرب عن أسفنا إزاء التصعيد القائم
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم غوتيريش: الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة عن سقوط قتلى وجرحى مدنيين في حلب
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: مصدومون إزاء تصاعد العنف الذي تمارسه قوات الأمن في إيران
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 11:34:53 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

الأمم المتحدة

جنوب السودان

الأمن الدولي

مجلس الأمن

الاستوائية

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-02-14
Lebanon24
04:27 | 2026-02-14
Lebanon24
04:00 | 2026-02-14
Lebanon24
03:47 | 2026-02-14
Lebanon24
03:38 | 2026-02-14
Lebanon24
03:30 | 2026-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24