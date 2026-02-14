روسيا على خط الوساطة.. ما هو الدور الذي تلعبه بين واشنطن وطهران؟

أعلن نائب ، سيرغي ريابكوف أن بلاده تعمل مع على تهيئة بيئة مناسبة للمحادثات بين وطهران. وأضاف أن على اتصال كامل مع الإيرانيين ومع الجميع، بما في ذلك الصينيين.



كما ذكر ريابكوف في مقابلة مع وكالة "تاس"، أن التركيز ينصب الآن على المفاوضات التي تجريها مع شركائها، وعلى العمل الذي تقوم به إيران بشكل غير مباشر مع ، في المقام الأول من خلال وسطاء عرب.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذا العمل سيستمر، لافتا إلى أن مجموعة "بريكس قادرة على، بل يجب عليها، أن تُعرب عن تضامنها بشأن قضية إيران". وقال: "أنا على يقين من أن القضية ستُدرس بشكل أوسع".