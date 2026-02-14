تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الصين ردا على روبيو: ستحل شريعة الغاب بلا الأمم المتحدة
Lebanon 24
14-02-2026
|
04:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد توجيه
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو انتقادات إلى
الأمم المتحدة
، رد وزير خارجية
الصين
وانغ يي داعياً دول العالم إلى الالتزام بنظام الأمم المتحدة
وقال الوزير
الصيني خلال مؤتمر
ميونيخ
للأمن اليوم السبت:" من دون الأمم المتحدة ستحل شريعة الغاب". وشدد على وجوب حل الخلافات بالدبلوماسية وعبر الحوار.
كما اعتبر أن على الدول الكبرى الالتزام بالقانون، عوضاً عن اختيار القوة والعودة إلى الشراكة الدولية والتخلي عن الاستقطاب الأحادي.
وأكد أن لا يزال هناك 60 أزمة في أنحاء العالم.
إلى ذلك، أوضح أن "سبب عدم سير النظام العالمي بشكل جيد لا يعود للأمم المتحدة نفسها بل بسبب بعض الدول التي تحاول إعادة إحياء عقلية الحرب الباردة "
أما عن غزة فرأى أن إنهاء الحرب يحتاج لجهود كبيرة، وإعطاء
الفلسطينيين
دولتهم.
وعن
إيران
، شدد على وجوب التصرف بحذر وعدم خلق أزمات جديدة.
Advertisement
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
