عربي-دولي

الصين ردا على روبيو: ستحل شريعة الغاب بلا الأمم المتحدة

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:35
الصين ردا على روبيو: ستحل شريعة الغاب بلا الأمم المتحدة
الصين ردا على روبيو: ستحل شريعة الغاب بلا الأمم المتحدة photos 0
بعد توجيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو انتقادات إلى الأمم المتحدة، رد وزير خارجية الصين وانغ يي داعياً دول العالم إلى الالتزام بنظام الأمم المتحدة

وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر ميونيخ للأمن اليوم السبت:" من دون الأمم المتحدة ستحل شريعة الغاب". وشدد على وجوب حل الخلافات بالدبلوماسية وعبر الحوار.
كما اعتبر أن على الدول الكبرى الالتزام بالقانون، عوضاً عن اختيار القوة والعودة إلى الشراكة الدولية والتخلي عن الاستقطاب الأحادي.
وأكد أن لا يزال هناك 60 أزمة في أنحاء العالم.

إلى ذلك، أوضح أن "سبب عدم سير النظام العالمي بشكل جيد لا يعود للأمم المتحدة نفسها بل بسبب بعض الدول التي تحاول إعادة إحياء عقلية الحرب الباردة "
أما عن غزة فرأى أن إنهاء الحرب يحتاج لجهود كبيرة، وإعطاء الفلسطينيين دولتهم.

وعن إيران، شدد على وجوب التصرف بحذر وعدم خلق أزمات جديدة.
مواضيع ذات صلة
الصين تحذّر من العودة إلى "شريعة الغاب" في العلاقات الدولية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
خلف يحذّر من محاولات إسرائيل الدائمة لاستدراج لبنان إلى منطق "شريعة الغاب"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
من ميثاق الأمم المتحدة إلى شريعة القوة… تحذير من فوضى دولية
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية الصين: علينا الالتزام بنظام الأمم المتحدة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:07:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الفلسطينيين

وقال الوزير

دبلوماسي

من اليوم

ميونيخ

فلسطين

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2026-02-14
Lebanon24
06:26 | 2026-02-14
Lebanon24
06:24 | 2026-02-14
Lebanon24
05:40 | 2026-02-14
Lebanon24
05:30 | 2026-02-14
Lebanon24
05:10 | 2026-02-14
