الصين ردا على روبيو: ستحل شريعة الغاب بلا الأمم المتحدة

بعد توجيه الأميركي ماركو روبيو انتقادات إلى ، رد وزير خارجية وانغ يي داعياً دول العالم إلى الالتزام بنظام الأمم المتحدة



الصيني خلال مؤتمر للأمن اليوم السبت:" من دون الأمم المتحدة ستحل شريعة الغاب". وشدد على وجوب حل الخلافات بالدبلوماسية وعبر الحوار.

كما اعتبر أن على الدول الكبرى الالتزام بالقانون، عوضاً عن اختيار القوة والعودة إلى الشراكة الدولية والتخلي عن الاستقطاب الأحادي.

وأكد أن لا يزال هناك 60 أزمة في أنحاء العالم.



إلى ذلك، أوضح أن "سبب عدم سير النظام العالمي بشكل جيد لا يعود للأمم المتحدة نفسها بل بسبب بعض الدول التي تحاول إعادة إحياء عقلية الحرب الباردة "

أما عن غزة فرأى أن إنهاء الحرب يحتاج لجهود كبيرة، وإعطاء دولتهم.



وعن ، شدد على وجوب التصرف بحذر وعدم خلق أزمات جديدة.