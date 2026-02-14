ترامب يشيد بالشرع: "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري"!

أشاد الرئيس الأميركي بأداء الرئيس السوري ، مؤكداً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري" ويسعى إلى توحيد البلاد.



وقال للصحافيين رداً على سؤال بشأن الوضع في إن "رئيس سوريا يقوم بعمل جيد للغاية، إذ يعمل على توحيد البلاد، ونحن راضون عن العمل الذي يقوم به"، مضيفاً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري".

