عربي-دولي
ترامب يشيد بالشرع: "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري"!
Lebanon 24
14-02-2026
|
04:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشاد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بأداء الرئيس السوري
أحمد الشرع
، مؤكداً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري" ويسعى إلى توحيد البلاد.
وقال
ترامب
للصحافيين رداً على سؤال بشأن الوضع في
سوريا
إن "رئيس سوريا يقوم بعمل جيد للغاية، إذ يعمل على توحيد البلاد، ونحن راضون عن العمل الذي يقوم به"، مضيفاً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري".
دونالد ترامب
أحمد الشرع
دونالد
سوريا
الشرع
تابع
