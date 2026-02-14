تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب يشيد بالشرع: "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري"!

Lebanon 24
14-02-2026 | 04:51
ترامب يشيد بالشرع: يقوم بعمل عظيم للشعب السوري!
ترامب يشيد بالشرع: يقوم بعمل عظيم للشعب السوري! photos 0
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأداء الرئيس السوري أحمد الشرع، مؤكداً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري" ويسعى إلى توحيد البلاد.
وقال ترامب للصحافيين رداً على سؤال بشأن الوضع في سوريا إن "رئيس سوريا يقوم بعمل جيد للغاية، إذ يعمل على توحيد البلاد، ونحن راضون عن العمل الذي يقوم به"، مضيفاً أنه "يقوم بعمل عظيم للشعب السوري".
مواضيع ذات صلة
محافظ حضرموت: سنقوم بعملية منظمة محدودة الأهداف باسم "عملية استلام المعسكرات"
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يؤكد: الشركات الأميركية ستجني "ثروة عظيمة" من فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الإسرائيلي يقوم بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة الضفيرة
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه أطراف بلدة عيترون
lebanon 24
Lebanon24
14/02/2026 14:04:10 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

أحمد الشرع

دونالد

سوريا

الشرع

