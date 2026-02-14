تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
غانتس: لن أتخلى عن المسؤولية رغم تهديد الاعتزال

Lebanon 24
14-02-2026 | 05:10
غانتس: لن أتخلى عن المسؤولية رغم تهديد الاعتزال
غانتس: لن أتخلى عن المسؤولية رغم تهديد الاعتزال photos 0
أكد رئيس حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، بني غانتس، اعتزامه اعتزال العمل السياسي حال فشل حزبه في اقتناص نسبة الحسم خلال الانتخابات المقبلة.

وفي سياق لقاء نقله موقع "واللا" عن قناة "أخبار 12" العبرية، أشار غانتس في الوقت ذاته إلى أنه "لن يتراجع عن العمل، ولن يتخلى عن تحمّل المسؤولية، احترامًا لثقة الجماهير التي تمنحه صوتها في الانتخابات".

جاءت تصريحات بني غانتس في ضوء خلافات حادة مع حزب "يش عتيد" المعارض برئاسة يائير لابيد، وسط استعداد الحزبين للانتخابات.

وفي سياق الخلاف، ادعى لابيد أن حزبه هو الوحيد المتبقي "على الساحة" في مواجهة الحكومة، بينما اتهمه غانتس باستغلال الوضع سياسيًا في ظل حالة الطوارئ.

وكتب لابيد في منشور على "فيسبوك"، أن "الغضب الشعبي موجه ضد حزب (يش عتيد) لأنه الحزب الوحيد المتبقي لمواجهة حكومة نتنياهو".

وأضاف: "صحيح أن استمرار هذه الحكومة الكارثية أمر مُحيّر، لكن هل سألتم أنفسكم يومًا لماذا أنتم غاضبون من حزب (يش عتيد)؟".

ووفقًا له، فإن الأحزاب الأخرى غير موجودة في الكنيست، أو "أنقذت الحكومة في اللحظة الوحيدة التي كان من الممكن فيها إسقاطها".

وتابع لابيد: "أنقذ غانتس حكومة نتنياهو في اللحظة الوحيدة التي كان من الممكن فيها الإطاحة بها، لكننا لم نستسلم".

وأضاف أن حزبه أحبط سلسلة من التحركات: "أحبطنا 90% من القوانين الانقلابية، وأوقفنا قانون التهرب من العدالة لمدة 3 سنوات، لكن الحكومة لم تسقط للأسف".
