عربي-دولي

أوباما يرد على فيديو "مسيء" لترامب

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:15
انتقد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مقطع فيديو نشره دونالد ترامب ثم حذفه لاحقًا واعتبره "مهزلة" بعدما تضمّن إساءة له ولزوجته ميشيل عبر تصويرهما "على هيئة قردين".

وجاء رد أوباما لأول مرة على المقطع الذي نُشر على حساب ترامب في منصة "تروث سوشال" بتاريخ 5 شباط وذلك خلال مقابلة مع مقدم بودكاست سياسي يساري “براين تايلر كوهين” حيث قال إن غالبية الأميركيين “يجدون هذا السلوك مقلقًا للغاية”.

وأضاف أن ما يجري على وسائل التواصل وعلى التلفزيون يتسم بغياب "اللياقة والذوق والاحترام للمنصب" مقارنة بما كان متوقعًا سابقًا معتبرًا أن هذا السلوك "فُقد".

ورأى أوباما أن منشورات من هذا النوع قد تلحق ضررًا بالجمهوريين التابعين لترامب في انتخابات التجديد النصفي مشيرًا إلى أن "الرد في نهاية المطاف سيأتي من الشعب الأميركي".

وبينما رفض البيت الأبيض في البداية ما وصفه بـ"الغضب المصطنع" عاد لاحقًا وحمّل المسؤولية لموظف قال إنه نشر الفيديو "عن طريق الخطأ".

وخلال المقطع الذي يروّج لنظريات مؤامرة بشأن خسارة ترامب انتخابات 2020 لصالح جو بايدن يظهر وجها أوباما وزوجته على مجسمَي قردين لثانية تقريبًا.

وقال ترامب لصحفيين إنه متمسك بمزاعم تزوير الانتخابات التي يتناولها الفيديو لكنه نفى أنه شاهده كاملًا. وبعد حذف الفيديو قال إنه لا يشعر بأنه ارتكب خطأ موضحًا أنه شاهد بداية المقطع الذي ركز على مزاعم التزوير ثم سلّمه لموظفين لنشره مضيفًا أن أحدًا “لم يكن يعلم” بما يظهر في نهايته وأنه لو تمت مشاهدة النهاية لربما حُذف قبل نشره.
