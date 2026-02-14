تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بريطانيا تدخل سباق القطب الشمالي.. حاملة طائرات لردع روسيا

Lebanon 24
14-02-2026 | 23:26
بريطانيا تدخل سباق القطب الشمالي.. حاملة طائرات لردع روسيا
تعتزم المملكة المتحدة تعزيز حضورها العسكري في شمال المحيط الأطلسي والدائرة القطبية الشمالية ضمن ما وصفته بمعادلة ردع تستهدف روسيا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده ستنشر هذا العام مجموعة حاملة طائرات في شمال الأطلسي وأقصى الشمال بقيادة حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز، مؤكدا أنها ستعمل إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأعضاء آخرين في الناتو في إطار التزام الأمن الأوروبي الأطلسي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن المجموعة ستضم سفنا حربية تابعة للبحرية الملكية ومقاتلات إف 35 ومروحيات ضمن عملية فايركريست، معتبرة أن الانتشار يشكل عرضا للقوة لردع العدوان الروسي وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء. وأضافت أن العملية ستشمل آلاف الأفراد من فروع القوات المسلحة الثلاثة، وأنها تأتي ضمن مهمة للناتو بدأت هذا الأسبوع لتعزيز أمن الحلف في منطقة يؤدي فيها ذوبان الجليد إلى فتح طرق جديدة وتزايد خطر نشاطات دول معادية.

وأشار ستارمر إلى ضرورة أن تكون بريطانيا جاهزة للقتال وألا تتردد، مع التشديد على أن تعزيز القوة العسكرية بات ضرورة لردع أي عدوان والاستعداد للقتال إذا لزم الأمر. وأفادت وزارة الدفاع بأن هذا الانتشار يعزز قدرة الناتو على الردع في ظل تصاعد التهديدات الروسية، لافتة إلى أن عدد سفن البحرية الروسية التي تهدد المياه البريطانية ارتفع بنسبة 30 في المئة خلال العامين الماضيين.

وفي السياق نفسه حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن روسيا والصين تستعدان لبسط نفوذهما العسكري والاقتصادي في القطب الشمالي، وقال إن موسكو قد تستخدم أسطولها الشمالي لفتح جبهة ثانية وقطع خطوط الإمداد عبر الأطلسي وتهديد جانبي المحيط بغواصات نووية. وكان قد أعلن أن برلين سترسل في مرحلة أولى أربع مقاتلات يوروفايتر للمشاركة في مهمة الناتو في المنطقة.

واعلنت فرنسا بدورها نيتها نشر مجموعة حاملة طائراتها في القطب الشمالي عام 2026، وأن تعزيز الانتشار الأوروبي يأتي بعد قلق أوروبي أثاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غرينلاند، مع الإشارة إلى تفاهم أعلن عنه الشهر الماضي مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته يمنح واشنطن نفوذا أكبر في هذه المنطقة. (العين الاخبارية)
رئيس وزراء بريطانيا: سننشر مجموعة حاملة طائرات قتالية في شمال الأطلسي والمناطق الشمالية العليا هذا العام
روسيا: جهود الناتو في القطب الشمالي قد تحوله إلى منطقة صراع
وزير خارجية النرويج: هناك أنشطة متزايدة تقوم بها خصوم مثل روسيا وغيرها في القطب الشمالي
أمين عام الناتو: روسيا والصين تهددان أمن الحلف بالقطب الشمالي
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

وزارة الدفاع

وزير الدفاع

البريطانية

البريطاني

الأوروبي

