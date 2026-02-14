"زوجتي ستطلقني".. أوباما يرد ساخرا على سؤال عن الترشح للرئاسة مجددا

رد الرئيس الأميركي الأسبق، ، على سؤال بشأن خوض الانتخابات الرئاسية مرة أخرى، بقوله "زوجتي ستطلقني".



جاءت تصريحات خلال مقابلة مع المذيع الليبرالي برايان تايلر ، نُشرت السبت، لدى رده على سؤال حول افتتاح مركزه الرئاسي في مدينة شيكاغو، الصيف المقبل - وهو مشروع لدعم من - بينما يتجاهل دعوات لبقائه منخرطًا في العملية السياسية.



وقال أوباما: "حسنًا، أولًا وقبل كل شيء، لم أعد سياسيًا، ولا يمكنني أن أكون كذلك. أعتقد من الناحية النظرية، يمكنني الترشح لمجلس المدينة أو ما شابه، لكنني لست في منصب منتخب. لا أملك صلاحيات رسمية. ولايتي محددة المدة. وبالمناسبة، أنا أؤمن بالدستور، وأؤمن أيضًا بزواجي، وميشيل ستطلقني حتى لو كان بإمكاني الترشح مرة أخرى".



وأضاف: "لكنني لطالما آمنت، وهذا مبدأ أساسي في عملي حتى قبل تولي أي منصب منتخب، بأن دورنا كقادة هو دعم القادة الآخرين، وتمكينهم، واكتشاف مواهبهم ومساعدتهم على تنميتها".



وتابع: "عندما تركت الرئاسة، تساءلت: ما الذي ستفعله مؤسستنا؟ نحن نهتم بتغير المناخ، والعدالة العرقية، والرعاية الصحية، والعديد من الأخرى، وأنا أعمل على هذه القضايا. حاليًا، أكرس الكثير من وقتي للتفكير في كيفية الاستجابة للذكاء الاصطناعي... لكن ما اعتقدت أنني أستطيع فعله بشكل فريد، وما زلت أنا وميشيل نمتلك القدرة، ليس فقط هنا في بل على مستوى العالم، على إلهام الشباب وتحفيزهم ودعوتهم للمشاركة في هذه العملية".

