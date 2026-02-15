تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
روسيا تعلن إسقاط 68 مسيّرة أوكرانية خلال الليل
Lebanon 24
15-02-2026
|
00:54
photos
أفادت
وزارة الدفاع الروسية
اليوم الأحد أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 68 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.
وقالت الوزارة في بيان إن الاعتراض والتدمير جرى بين الساعة 11.00 مساء 14 شباط والساعة 7.00 صباح 15 شباط.
وأضافت أن الطائرات المسيّرة دمرت فوق "بحر آزوف" وإقليم "كراسنودار" و"
جمهورية
القرم" ومقاطعتي "كورسك" و"ستافروبول" إضافة إلى "
البحر الأسود
".
وكانت
وزارة الدفاع
الروسية أعلنت أمس السبت تدمير 20 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل بينها 13 فوق "جمهورية القرم" وطائرتان فوق "أوريول" وطائرة واحدة فوق كل من "أستراخان" و"بريانسك" و"كورسك" و"ليبيتسك" و"
موسكو
".
وفي سياق آخر قالت الوزارة إن الجيش الروسي استهدف السبت منشآت طاقة ونقل داعمة لعمليات القوات
الأوكرانية
.
وأضافت أن ضربات الطائرات العملياتية والمسيّرة الهجومية وقوات الصواريخ والمدفعية ألحقت أضرارا بمنشآت البنية التحتية للطاقة والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية وقاعدة مركزية للصواريخ والمدفعية ومواقع تخزين وإطلاق طائرات مسيّرة بعيدة المدى ومواقع انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية و"المرتزقة الأجانب" في 154 منطقة.
وأشارت الوزارة إلى خسائر أوكرانية قالت إنها بلغت ما يصل إلى 155 جنديا وناقلتي جند مدرعتين من طراز "سبارتان" و5 مركبات مدرعة وتدمير 16 سيارة ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية ومستودع ذخيرة و3 مستودعات إمداد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ضمن منطقة مسؤولية "مجموعة الجنوب" الروسية. (سكاي نيوز)
وزارة الدفاع الروسية
البحر الأسود
وزارة الدفاع
الأوكرانية
سكاي نيوز
يوم الأحد
جمهورية
