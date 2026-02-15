على الجبهة ضدّ أوكرانيا.. أمر عاجل لبوتين

تفقد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، فاليري غيراسيموف، سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز".



وأعلن غيراسيموف، أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، ، قد أوعز بمهمة دحر وحدات العدو شرق كراسنوارميسك (بوكروفسك) وديميتروف (ميرنوغراد)، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.



وقال غيراسيموف، في مقطع فيديو بثته الروسية، إن وحدات القوات الروسية تستخدم الطائرات المسيرة بمعدل ضعف ما يستخدمه العدو.



وأشار غيراسيموف إلى أن القوات تركز بشكل أساسي على تشكيل وحدات إضافية من الأنظمة غير المأهولة وزيادة عدد طائرات الهجوم المسيرة.



وأعلن غيراسيموف أيضا أن مجموعة قوات " " تواصل توسيع نطاق سيطرتها الأمنية في المناطق الحدودية بين مقاطعتي سومي وخاركيف.



وكشف، خلال تفقده سير العمليات القتالية التي نفذتها تشكيلات ووحدات مجموعة قوات "المركز"، أن القوات الروسية حررت 12 بلدة خلال أسبوعين من شهر فبراير الحالي.



وأضاف غيراسيموف، أن أعنف المعارك تدور في منطقة سيطرة مجموعة قوات "المركز"، التي تتقدم قواتها باتجاه بلدة دوبروبوليه.



وقال: "تدور أشد المعارك ضراوةً في منطقة مجموعة قوات المركز التي تتقدم قواتها باتجاه دوبروبوليه، فيما تواصل قوات المجموعة دنيبر تقدمها على محور زابوروجيه". (سكاي نيوز)



