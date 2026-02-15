تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

بشرط واحد مرتبط بأميركا.. إيران مستعدة للتنازلات

Lebanon 24
15-02-2026 | 02:42
بشرط واحد مرتبط بأميركا.. إيران مستعدة للتنازلات
بشرط واحد مرتبط بأميركا.. إيران مستعدة للتنازلات photos 0
قال مجيد تخت روانجي نائب وزير الخارجية الإيراني في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي نُشرت اليوم الأحد إن إيران مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة إذا أبدى الأميركيون استعدادا لمناقشة رفع العقوبات.

وأضاف أن الكرة في ملعب واشنطن لإثبات أنها تريد اتفاقا معتبرا أنه إذا كانوا صادقين فستكون الأمور على طريق الاتفاق.

وأوضح أن طهران عرضت تخفيف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة كإشارة إلى استعدادها لتقديم تنازلات قائلا إن إيران مستعدة لمناقشة ذلك وغيره من القضايا المرتبطة ببرنامجها إذا كان هناك استعداد للحديث عن العقوبات.

وفي المقابل شدد على أن خيار صفر تخصيب لم يعد مطروحا من الجانب الإيراني وأنه لم يعد على الطاولة.

كما قال إن إيران لا يمكن أن تقبل بحرمان نفسها من قدراتها الدفاعية مشيرا إلى أن الصواريخ كانت وسيلة لحمايتها عندما تعرضت لهجوم من الإسرائيليين والأميركيين.

ولفت روانجي إلى أن طهران تسمع أن واشنطن مهتمة بالمفاوضات وأن ذلك قيل علنا وفي محادثات خاصة عبر عُمان مع حديث عن رغبة في حل القضايا سلميا.

وحذر من أن حربا أخرى ستكون مؤلمة وسيئة للجميع وأن الجميع سيتضرر خصوصا من بادر بالعدوان مضيفا أنه إذا شعرت إيران بتهديد وجودي فسترد وفق ما قال.

وختم بالقول إن التفكير في سيناريو خطير كهذا ليس من الحكمة لأن المنطقة كلها قد تدخل في فوضى مع إبداء أمل بالنجاح عبر الدبلوماسية مع التأكيد على ضرورة البقاء يقظين حتى لا تُفاجأ إيران. (سكاي نيوز)
