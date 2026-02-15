تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
بشرط واحد مرتبط بأميركا.. إيران مستعدة للتنازلات
Lebanon 24
15-02-2026
|
02:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال مجيد تخت روانجي نائب
وزير الخارجية
الإيراني
في مقابلة مع هيئة الإذاعة
البريطانية
بي بي سي نُشرت اليوم الأحد إن
إيران
مستعدة للنظر في تقديم تنازلات للتوصل إلى اتفاق نووي مع
الولايات المتحدة
إذا أبدى الأميركيون استعدادا لمناقشة رفع العقوبات.
وأضاف أن
الكرة
في ملعب
واشنطن
لإثبات أنها تريد اتفاقا معتبرا أنه إذا كانوا صادقين فستكون الأمور على طريق الاتفاق.
وأوضح أن طهران عرضت تخفيف تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة كإشارة إلى استعدادها لتقديم تنازلات قائلا إن إيران مستعدة لمناقشة ذلك وغيره من
القضايا
المرتبطة ببرنامجها إذا كان هناك استعداد للحديث عن العقوبات.
وفي المقابل شدد على أن خيار صفر تخصيب لم يعد مطروحا من الجانب الإيراني وأنه لم يعد على الطاولة.
كما قال إن إيران لا يمكن أن تقبل بحرمان نفسها من قدراتها الدفاعية مشيرا إلى أن الصواريخ كانت وسيلة لحمايتها عندما تعرضت لهجوم من الإسرائيليين والأميركيين.
ولفت روانجي إلى أن طهران تسمع أن واشنطن مهتمة بالمفاوضات وأن ذلك قيل علنا وفي محادثات خاصة عبر عُمان مع حديث عن رغبة في حل القضايا سلميا.
وحذر من أن حربا أخرى ستكون مؤلمة وسيئة للجميع وأن الجميع سيتضرر خصوصا من بادر بالعدوان مضيفا أنه إذا شعرت إيران بتهديد وجودي فسترد وفق ما قال.
وختم بالقول إن التفكير في سيناريو خطير كهذا ليس من الحكمة لأن المنطقة كلها قد تدخل في فوضى مع إبداء أمل بالنجاح عبر الدبلوماسية مع التأكيد على ضرورة البقاء يقظين حتى لا تُفاجأ إيران. (سكاي نيوز)
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
