تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غزة تحت النار مجددا.. 9 شهداء وغارات تهز وقف إطلاق النار

Lebanon 24
15-02-2026 | 03:14
A-
A+
غزة تحت النار مجددا.. 9 شهداء وغارات تهز وقف إطلاق النار
غزة تحت النار مجددا.. 9 شهداء وغارات تهز وقف إطلاق النار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استُشهد تسعة فلسطينيين يوم الأحد في غارات جوية إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول 2025.

وأكدت مصادر طبية مقتل خمسة فلسطينيين جنوب غرب خان يونس جنوب القطاع جراء استهداف مجموعة من المدنيين مع تسجيل إصابات.

وفي شمال غزة أفاد مسعفون بمقتل أربعة فلسطينيين عندما أصابت طائرة مسيرة خيمة تؤوي عائلات نازحة في منطقة الفلوجة غرب جباليا مع وقوع جرحى.

وبالتوازي نفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم منازل شمال شرق مخيم جباليا للاجئين ترافقت مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة.

وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش الإسرائيلي السبت رصد مقاتلين يقتربون من مواقعه في شمال القطاع.

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة في غزة: 405 شهداء و1115 جريحا واستخراج جثامين 649 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوفينا بكل التزاماتنا في المرحلة الأولى
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:14 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

يوم الأحد

خان يونس

جنوب غرب

شمال شرق

قطاع غزة

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:32 | 2026-02-15
Lebanon24
05:30 | 2026-02-15
Lebanon24
05:17 | 2026-02-15
Lebanon24
04:44 | 2026-02-15
Lebanon24
04:31 | 2026-02-15
Lebanon24
04:27 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24