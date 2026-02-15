غزة تحت النار مجددا.. 9 شهداء وغارات تهز وقف إطلاق النار

استُشهد تسعة فلسطينيين في غارات جوية إسرائيلية متفرقة على في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول 2025.



وأكدت مصادر طبية مقتل خمسة فلسطينيين جنوب القطاع جراء استهداف مجموعة من المدنيين مع تسجيل إصابات.



وفي شمال غزة أفاد مسعفون بمقتل أربعة فلسطينيين عندما أصابت طائرة مسيرة خيمة تؤوي عائلات نازحة في منطقة غرب مع وقوع جرحى.



وبالتوازي نفذت القوات عمليات هدم منازل مخيم جباليا للاجئين ترافقت مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة.



وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش السبت رصد مقاتلين يقتربون من مواقعه في شمال القطاع.





