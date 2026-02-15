تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
غزة تحت النار مجددا.. 9 شهداء وغارات تهز وقف إطلاق النار
Lebanon 24
15-02-2026
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استُشهد تسعة فلسطينيين
يوم الأحد
في غارات جوية إسرائيلية متفرقة على
قطاع غزة
في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الأول 2025.
وأكدت مصادر طبية مقتل خمسة فلسطينيين
جنوب غرب
خان يونس
جنوب القطاع جراء استهداف مجموعة من المدنيين مع تسجيل إصابات.
وفي شمال غزة أفاد مسعفون بمقتل أربعة فلسطينيين عندما أصابت طائرة مسيرة خيمة تؤوي عائلات نازحة في منطقة
الفلوجة
غرب
جباليا
مع وقوع جرحى.
وبالتوازي نفذت القوات
الإسرائيلية
عمليات هدم منازل
شمال شرق
مخيم جباليا للاجئين ترافقت مع قصف مدفعي وإطلاق نار في المنطقة.
وجاءت هذه التطورات بعد إعلان الجيش
الإسرائيلي
السبت رصد مقاتلين يقتربون من مواقعه في شمال القطاع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الصحة في غزة: 405 شهداء و1115 جريحا واستخراج جثامين 649 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي
Lebanon 24
الصحة في غزة: 405 شهداء و1115 جريحا واستخراج جثامين 649 شهيدا منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي
15/02/2026 13:00:14
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات: ندين الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة
15/02/2026 13:00:14
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
Lebanon 24
تصعيد إسرائيلي في غزة رغم سريان وقف إطلاق النار
15/02/2026 13:00:14
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوفينا بكل التزاماتنا في المرحلة الأولى
Lebanon 24
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وأوفينا بكل التزاماتنا في المرحلة الأولى
15/02/2026 13:00:14
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الإسرائيلية
الإسرائيلي
يوم الأحد
خان يونس
جنوب غرب
شمال شرق
قطاع غزة
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
05:32 | 2026-02-15
15/02/2026 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
Lebanon 24
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
05:30 | 2026-02-15
15/02/2026 05:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
Lebanon 24
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
05:17 | 2026-02-15
15/02/2026 05:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
Lebanon 24
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
04:44 | 2026-02-15
15/02/2026 04:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
Lebanon 24
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
04:31 | 2026-02-15
15/02/2026 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:32 | 2026-02-15
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
05:30 | 2026-02-15
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
05:17 | 2026-02-15
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
04:44 | 2026-02-15
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
04:31 | 2026-02-15
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
04:27 | 2026-02-15
دمشق تعلن استلام قاعدة أميركية في الحسكة
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 13:00:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24