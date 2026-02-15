تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد
Lebanon 24
15-02-2026
|
03:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفادت مصادر محلية بمقتل المغني الشعبي السوري
جمال عساف
خلال اشتباك مسلح مع
قوى الأمن الداخلي
في حي الفردوس بمدينة حلب
شمال غرب سوريا
.
وذكر
تلفزيون سوريا
أن جمال عساف قتل خلال اشتباك مسلح مع دورية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، اندلع خلال تنفيذ عملية لتوقيفه.
وكان عساف قد عُرف بدعمه للنظام السوري السابق كما ظهر في الآونة الأخيرة وهو يقاتل ضمن صفوف قوات
سوريا
الديمقراطية
"قسد" بحسب ما تداوله إعلام محلي.
