عربي-دولي

خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد

Lebanon 24
15-02-2026 | 03:33
خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد
أفادت مصادر محلية بمقتل المغني الشعبي السوري جمال عساف خلال اشتباك مسلح مع قوى الأمن الداخلي في حي الفردوس بمدينة حلب شمال غرب سوريا.
وذكر تلفزيون سوريا أن جمال عساف قتل خلال اشتباك مسلح مع دورية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، اندلع خلال تنفيذ عملية لتوقيفه. 
وكان عساف قد عُرف بدعمه للنظام السوري السابق كما ظهر في الآونة الأخيرة وهو يقاتل ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحسب ما تداوله إعلام محلي.
عربي-دولي

فنون ومشاهير

قوى الأمن الداخلي

مدينة حلب شمال

شمال غرب سوريا

تلفزيون سوريا

الديمقراطية

الديمقراطي

غرب سوريا

جمال عساف

