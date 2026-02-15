خلال اشتباكات.. مقتل فنان سوري شعبي كان داعما للأسد

أفادت مصادر محلية بمقتل المغني الشعبي السوري خلال اشتباك مسلح مع في حي الفردوس بمدينة حلب .وذكر أن جمال عساف قتل خلال اشتباك مسلح مع دورية أمنية في حي الفردوس بمدينة حلب، اندلع خلال تنفيذ عملية لتوقيفه.وكان عساف قد عُرف بدعمه للنظام السوري السابق كما ظهر في الآونة الأخيرة وهو يقاتل ضمن صفوف قوات "قسد" بحسب ما تداوله إعلام محلي.