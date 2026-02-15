جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل فتى مراهق وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن وقع غرب .



وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون "NHK" ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما للاشتباه في القتل ومحاولة القتل بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت في منطقة "دوتونبوري" المزدحمة بمدينة أوساكا.



وأشارت المعلومات إلى أن الضحايا الثلاثة جميعهم فتيان في السابعة عشرة من العمر. وتوفي "كامادا ريونوسوكي" وهو من محافظة "نارا" المجاورة في المستشفى بعد إصابته بطعنات في وأجزاء أخرى من جسده.



كما أُصيب الفتيان الآخران وهما من محافظة أوساكا بطعنات في الجزء العلوي من الجسم ونقلا إلى المستشفى من دون ورود معلومات فورية عن حالتهما.



وقالت الشرطة إن المشتبه به تشاجر على ما يبدو مع الفتيان الثلاثة قبل وقوع الهجوم. (الاناضول)

