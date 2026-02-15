تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان

Lebanon 24
15-02-2026 | 03:41
A-
A+
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان
جريمة في منطقة سياحية مزدحمة في اليابان photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت وسائل إعلام محلية يوم الأحد بمقتل فتى مراهق وإصابة اثنين آخرين في حادث طعن وقع غرب اليابان.

وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "NHK" ألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ من العمر 21 عاما للاشتباه في القتل ومحاولة القتل بعد ساعات من الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء السبت في منطقة "دوتونبوري" المزدحمة بمدينة أوساكا.

وأشارت المعلومات إلى أن الضحايا الثلاثة جميعهم فتيان في السابعة عشرة من العمر. وتوفي "كامادا ريونوسوكي" وهو من محافظة "نارا" المجاورة في المستشفى بعد إصابته بطعنات في الصدر وأجزاء أخرى من جسده.

كما أُصيب الفتيان الآخران وهما من محافظة أوساكا بطعنات في الجزء العلوي من الجسم ونقلا إلى المستشفى من دون ورود معلومات فورية عن حالتهما.

وقالت الشرطة إن المشتبه به تشاجر على ما يبدو مع الفتيان الثلاثة قبل وقوع الهجوم. (الاناضول)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شوارع لبنان في الميلاد: لوحة مزدحمة بالحركة والضجيج وانتظار "آخر لحظة"
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مطر: 2026 سيكون مزدحمًا بالأحداث الكبيرة على بلدنا الصغير
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
جامعة الحكمة شريك في مشروع Retour الإقليمي لدعم شركات سياحية قادرة على الصمود
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة وبلدية صيدا توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم فعاليات ثقافية وسياحية
lebanon 24
Lebanon24
15/02/2026 13:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

اليابانية

يوم الأحد

الصدر

علوي

ساكا

ما ن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:32 | 2026-02-15
Lebanon24
05:30 | 2026-02-15
Lebanon24
05:17 | 2026-02-15
Lebanon24
04:44 | 2026-02-15
Lebanon24
04:31 | 2026-02-15
Lebanon24
04:27 | 2026-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24