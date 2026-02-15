مجزرة دراجات نارية في النيجر.. 32 قتيلا وقرى تحترق

أفاد مسؤولون محليون وناجون لوكالة " " عن أن مسلحين على متن دراجات نارية قتلوا ما لا يقل عن 32 شخصا وأحرقوا منازل ومتاجر خلال مداهمات استهدفت ثلاث قرى في ولاية النيجر فجر السبت.



وتقع القرى في منطقة "بورغو" للحكم المحلي قرب الحدود مع بنين. وتأتي الهجمات ضمن تصاعد اعتداءات تُنسب إلى جماعات تُعرف محليا باسم "قطاع الطرق" والمتهمة بتنفيذ هجمات دموية وخطف مقابل فدية ما أدى إلى نزوح مجتمعات في شمال البلاد. ويمثل تدهور الأمن ضغطا متزايدا على الحكومة لاستعادة الاستقرار.



وأكد واسيو أبيودون المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر وقوع هجوم في قرية "تونغا-ماكيري". وقال إن "قطاع طرق مشتبه بهم" اقتحموا القرية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإحراق بعض المنازل واختطاف عدد لم يُحدد بعد. وأضاف أن المهاجمين انتقلوا لاحقا إلى قرية "كونكوسو" بينما بقيت تفاصيل بقية الهجمات غير واضحة.



وقال جيريميا وهو من سكان "كونكوسو" إنه فر إلى منطقة مجاورة وإن الهجوم بدأ في الساعات الأولى بإطلاق نار متقطع قبل أن يدخل المسلحون القرية قرابة الساعة 6 صباحا ويطلقوا النار عشوائيا. وأضاف أن 26 شخصا قُتلوا حتى الآن في القرية بعد إحراق مركز الشرطة. كما تحدث عن سماع طائرات عسكرية تحلق فوق المنطقة.



وأشار شاهد آخر إلى أن المهاجمين كانوا على أكثر من 200 دراجة نارية واجتاحوا المنطقة مستهدفين القرى.



وفي "تونغا-ماكيري" قال إبراهيم إن الهجوم وقع فجرا وإن المسلحين قدموا على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا محلات تجارية ما دفع السكان إلى الفرار. وأضاف أن كثيرين يخشون العودة لأن المسلحين ما زالوا على مقربة.

