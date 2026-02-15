تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
مجزرة دراجات نارية في النيجر.. 32 قتيلا وقرى تحترق
Lebanon 24
15-02-2026
|
03:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد مسؤولون محليون وناجون لوكالة "
رويترز
" عن أن مسلحين على متن دراجات نارية قتلوا ما لا يقل عن 32 شخصا وأحرقوا منازل ومتاجر خلال مداهمات استهدفت ثلاث قرى في ولاية النيجر
شمال غرب
نيجيريا
فجر السبت.
وتقع القرى في منطقة "بورغو" للحكم المحلي قرب الحدود مع
جمهورية
بنين. وتأتي الهجمات ضمن تصاعد اعتداءات تُنسب إلى جماعات تُعرف محليا باسم "قطاع الطرق" والمتهمة بتنفيذ هجمات دموية وخطف مقابل فدية ما أدى إلى نزوح مجتمعات في شمال البلاد. ويمثل تدهور الأمن ضغطا متزايدا على الحكومة لاستعادة الاستقرار.
وأكد واسيو أبيودون المتحدث باسم شرطة ولاية النيجر وقوع هجوم في قرية "تونغا-ماكيري". وقال إن "قطاع طرق مشتبه بهم" اقتحموا القرية ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإحراق بعض المنازل واختطاف عدد لم يُحدد بعد. وأضاف أن المهاجمين انتقلوا لاحقا إلى قرية "كونكوسو" بينما بقيت تفاصيل بقية الهجمات غير واضحة.
وقال جيريميا
تيموثي
وهو من سكان "كونكوسو" إنه فر إلى منطقة مجاورة وإن الهجوم بدأ في الساعات الأولى بإطلاق نار متقطع قبل أن يدخل المسلحون القرية قرابة الساعة 6 صباحا ويطلقوا النار عشوائيا. وأضاف أن 26 شخصا قُتلوا حتى الآن في القرية بعد إحراق مركز الشرطة. كما تحدث عن سماع طائرات عسكرية تحلق فوق المنطقة.
وأشار شاهد آخر إلى أن المهاجمين كانوا على أكثر من 200 دراجة نارية واجتاحوا المنطقة مستهدفين القرى.
وفي "تونغا-ماكيري" قال
أوال
إبراهيم إن الهجوم وقع فجرا وإن المسلحين قدموا على دراجات نارية وأطلقوا النار بشكل متقطع وأحرقوا محلات تجارية ما دفع السكان إلى الفرار. وأضاف أن كثيرين يخشون العودة لأن المسلحين ما زالوا على مقربة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا
Lebanon 24
قتيلان في حادث سير بين سيارة ودراجة نارية في الكوستا برافا
15/02/2026 13:00:40
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ضبط دراجات نارية مخالفة
Lebanon 24
بالصور.. ضبط دراجات نارية مخالفة
15/02/2026 13:00:40
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية عند نفق السفارة الكويتية باتجاه المسلك الغربي لأوتوستراد زياد الرحباني
Lebanon 24
"التحكم المروري": قتيل نتيجة انزلاق دراجة نارية عند نفق السفارة الكويتية باتجاه المسلك الغربي لأوتوستراد زياد الرحباني
15/02/2026 13:00:40
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين "فان" ودراجة نارية على أوتوستراد الفياضية صعوداً
Lebanon 24
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين "فان" ودراجة نارية على أوتوستراد الفياضية صعوداً
15/02/2026 13:00:40
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
منوعات
شمال غرب
نيجيريا
جمهورية
جيريمي
تيموثي
رويترز
تونغا
تونغ
تابع
قد يعجبك أيضاً
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
Lebanon 24
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
05:32 | 2026-02-15
15/02/2026 05:32:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
Lebanon 24
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
05:30 | 2026-02-15
15/02/2026 05:30:36
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
Lebanon 24
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
05:17 | 2026-02-15
15/02/2026 05:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
Lebanon 24
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
04:44 | 2026-02-15
15/02/2026 04:44:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
Lebanon 24
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
04:31 | 2026-02-15
15/02/2026 04:31:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
05:32 | 2026-02-15
القوات الروسية تسيطر على بلدة "تسفيتكوفويه" في زابوريجيا
05:30 | 2026-02-15
السعوديّة تُحدّد موعد تحري هلال رمضان
05:17 | 2026-02-15
في عيد الحبّ... ماذا نشرت ميغان ماركل؟
04:44 | 2026-02-15
أضواء رمضان تعود إلى لندن.. 30 ألف مصباح ورسالة واحدة: "نحن هنا" (صور)
04:31 | 2026-02-15
عراقجي وصف مؤتمر ميونيخ للأمن بـ"السيرك"
04:27 | 2026-02-15
دمشق تعلن استلام قاعدة أميركية في الحسكة
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 13:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24