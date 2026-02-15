ما هو سم "ضفدع السهام السامة" الذي يُقال إنه مرتبط بوفاة أليكسي نافالني؟

اتهمت خمس دول أوروبية - المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا - باستخدام سم من ضفادع السهام السامة لقتل المعارض الكرمليني أليكسي نافالني .



وزعم الحلفاء الأوروبيون يوم السبت أن نافالني تعرض للتسمم أثناء احتجازه في مستعمرة عقابية في القطب قبل عامين، وهو ادعاء رفضته موسكو ووصفته بأنه دعاية.



توفي نافالني ، عن عمر يناهز 47 عامًا، في سجنٍ في القطب الشمالي في شباط 2024، بعد إدانته بالتطرف وتهم أخرى، نفاها جميعًا. وقالت السلطات الروسية إن السياسي شعر بتوعك بعد نزهةٍ وتوفي لأسباب طبيعية.



ماذا قالت الدول الأوروبية بشأن تسميم نافالني؟

في بيان مشترك، قالت الدول الخمس إن تحليلات العينات المأخوذة من جثة نافالني أكدت "بشكل قاطع" وجود مادة الإيباتيدين، وهي سم موجود في ضفادع السهام السامة في أمريكا الجنوبية ولا يوجد بشكل طبيعي في روسيا.



وقالت المملكة المتحدة يوم السبت إن التسمم أظهر "نمطاً مثيراً للقلق من السلوك".



أجرت تحقيقًا عامًا في تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة عام 2018. وخلصت في العام الماضي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا بد أنه أمر بالهجوم بغاز الأعصاب نوفيتشوك.



وجاء في البيان المشترك: "زعمت روسيا أن نافالني توفي لأسباب طبيعية. ولكن بالنظر إلى سمية الإيباتيدين والأعراض المبلغ عنها، فمن المرجح جداً أن يكون التسمم هو سبب وفاته".



وأضاف البيان المشترك أن النتائج الأخيرة أكدت على ضرورة محاسبة روسيا على "انتهاكاتها المتكررة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، وفي هذه الحالة، اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة".



ما هي ضفادع السهام السامة؟

وجاء في البيان أن تحليل العينات المأخوذة من جثة نافالني أكد وجود مادة الإيباتيدين.



الإيباتيدين هو سم عصبي تفرزه ضفادع السهام السامة في البرية في أمريكا الجنوبية. وتوجد هذه الضفادع الصغيرة ذات الألوان الزاهية عادةً في الغابات المطيرة.



يمكن تصنيعه أيضاً في المختبر، وهو ما يشتبه العلماء الأوروبيون في أنه كان الحال مع المادة المستخدمة ضد نافالني. ويعمل على الجسم بطريقة مشابهة لعوامل الأعصاب، مسبباً ضيقاً في التنفس، وتشنجات، ونوبات صرع، وبطءاً في ضربات القلب، وفي النهاية الموت.



كيف كان رد فعل روسيا؟

رفضت الحكومة الروسية، التي نفت مراراً وتكراراً أي مسؤولية عن وفاة نافالني، الادعاءات الأخيرة ووصفتها بأنها "خدعة دعائية غربية"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية تاس، بينما قالت السفارة الروسية في لندن: "يجب على المرء أن يتساءل أي نوع من الأشخاص سيصدق هذا الهراء عن ضفدع".



ونقلت الوكالة عن المتحدثة باسم الروسية ماريا زاخاروفا قولها: "عندما تتوفر نتائج الاختبارات ويتم الكشف عن تركيبات المواد، سنعلق وفقًا لذلك".



ونقلت وكالة تاس عنها قولها: "حتى ذلك الحين، فإن كل هذه الادعاءات ليست سوى دعاية تهدف إلى صرف الانتباه عن الغربية الملحة". وذكر التقرير أيضاً أنها وصفت نافالني بأنه مدوّن "مصنف رسمياً إرهابياً ومتطرفاً في روسيا".



من هو أليكسي نافالني ومتى توفي؟

كان نافالني زعيماً للمعارضة الروسية.



في عام 2008، اكتسب شهرة سيئة من خلال ادعائه بوجود فساد في الشركات التي تديرها الدولة، مثل شركة الغاز العملاقة غازبروم وشركة النفط العملاقة روسنفت، من خلال مدوناته ومنشوراته الأخرى.



بعد عامين، أسس مشروع "روسبيل" لمكافحة الفساد، وهو مشروع يديره فريق من المحامين يُعنى بتحليل إنفاق المؤسسات الحكومية والشركات، وكشف المخالفات، والطعن فيها أمام المحاكم. وفي عام 2011، أنشأ "مؤسسة مكافحة الفساد"، التي أصبحت المنصة الرئيسية لفريقه لكشف مزاعم الفساد في أعلى المستويات السياسية في روسيا.



كان نافالني هدفاً لمحاولة تسميم سابقة في عام 2020، باستخدام غاز أعصاب في هجوم اتهم فيه الكرملين، الذي نفى دائماً تورطه. وقد ناضلت عائلته وحلفاؤه لنقله جواً إلى ألمانيا لتلقي العلاج والتعافي.



بعد خمسة أشهر، عاد إلى روسيا، حيث أُلقي القبض عليه فوراً وسُجن لمدة ثلاث سنوات في السنوات الأخيرة من حياته. توفي في 16 شباط 2024.



أُعلن عن وفاته قبل دقائق من افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن في عام 2024. واستجابةً لذلك، أجرى المؤتمر تعديلاً نادراً على جدول أعماله للسماح لأرملته، يوليا نافالنايا، بإلقاء كلمة أمام المؤتمر، ودعت إلى محاسبة بوتين. (الجزيرة انكليزي)





